Schulen und Kindergärten veranstalten Feier in der LEA

Die Sophie-Scholl Schule Krauchenwies, die Fidelisschule Sigmaringen, der Kindergarten Ablach und das Montessori Kinderhaus 3 Linden aus Hausen am Andelsbach organisierten zusammen mit der Betreuung der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen bereits zum zweiten Mal eine Adventsfeier für die Kindergarten- und Schulkinder der LEA.

Dafür sammelten und spendeten die Eltern der Schul- und Kindergartenkinder den ganzen November über Spielsachen. Auch Plätzchen wurden von den Eltern gebacken. Diese wurden dann von der Schülermitverwaltung in kleine Weihnachtstüten gepackt. Zeitgleich nähten die Frauen in der LEA bunte Säckchen, um die Spenden für die Kinder darin farbenfroh zu verpacken.

Dann war es endlich soweit: Alle Geschenke für die Kinder waren vorbereitet und auch ein Weihnachtsbaum schmückte den Festsaal. Bischof Nikolaus und sein Engel wurden herzlich von den Kindern mit einem Lied und einem gemeinsamen Tanz begrüßt. Der Nikolaus begrüßte alle anwesenden Kinder und Eltern und stellte dann die Frage an die Runde: „Wisst ihr denn, wer ich bin?“ Viele Ja-Rufe waren zu hören, denn die Erzieherinnen vor Ort hatten den Kindern schon die Tage zuvor Geschichten rund um den am „meisten verehrten heiligen Mann in Europa“ erzählt Da fiel es dem Nikolaus und seinem Engel leicht, an alle Kinder die vorbereiteten Geschenke und Plätzchentüten zu verteilen. Besonders freute den Nikolaus dabei, dass das ein oder andere Kind auch noch ein kleines Gedicht aufsagte, bevor es seinen Sack in die Arme schloss.

Die Grund- und Hauptschule hatte noch eine Überraschung parat. Die Schüler hatten die Idee ein gemeinsames Sportfest mit Grundschülern der Sophie-Scholl-Schule und Schülern der LEA zu organisieren. Und zur großen Freude wurde kürzlich bekannt, dass die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda Bank Baden-Württemberg dafür 500 Euro zur Verfügung stellt.