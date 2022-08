Schüler-Spendenlauf sammelt 17 500 Euro für guten Zweck

Für 190 Schülerinnen und Schüler der Sophie-Scholl-Schule und der Grundschule Göggingen war Montag, 11. Juli ein ganz besonderer Tag. Von Anfang an passte einfach alles beim diesjährigen Sophie-Scholl-Spendenlauf: Die Sonne schien, die Bedingungen und die Laune konnten nicht besser sein und die Atmosphäre war gelöst und fröhlich. Und das Wichtigste: Zusammen mit den Sponsoren haben die Beteiligten insgesamt 17 500 Euro für einen guten Zweck gesammelt.

9500 Euro des Erlöses gehen an das Internat für Sehbinderte in Bojarka und jeweils 2750 Euro gehen an den Verein „Mariphil“ und die Radio 7 Drachenkinder.

Zusammen mit dem gesamte Kollegium beider Schulen, dem Team der Schulsozialarbeit, Klassensponsoren sowie einigen interessierten Eltern hatten sich die Schülerinnen und Schüler zum Lauf vor dem Vereinsheim in Krauchenwies für einen Spendenlauf versammelt.

Jeder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer drehte daraufhin seine Runden auf die eigene Art: Alleine, zu zweit, in einer Kleingruppe, mal langsam und mal schnell. Eines war bei allen gleich: Sie alle liefen aus eigenem Antrieb, aus eigener Motivation heraus und alle liefen für einen guten Zweck.

Die Lehrer, die jede gelaufene Runde auf der Klassenliste notierten, mussten ihre Schülerinnen und Schüler nicht zum Laufen animieren, sondern eher immer wieder daran erinnern, auch mal etwas zu trinken oder eine Pause zu machen. So motivierten sich die Schülerinnen und Schüler gegenseitig, dass am Ende bei allen Klassen ein Durchschnitt von mehr als zehn Kilometern pro Schüler verzeichnet werden konnte.

Insgesamt erliefen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam 2020 Kilometer. Einige Teilnehmer stachen bei diesem Spendenlauf mit Bestleistungen hervor. Kerim Kandemir aus der 4a und Pepe Renna aus der 2a liefen gemeinsam Runde um Runde, machten kaum mal eine Pause und kamen am Ende mit 37 Runden – umgerechnet 18,5 Kilometer – ins Ziel.

Eine andere Art von besonderer Leistung schaffte Leni Wurz aus der 4a bereits vor dem Lauf. Als sie vom Krieg und dem Leid der Menschen in der Ukraine erfuhr, schnappte sie sich eine leere Eisbox, gestaltete sie zu einer Spendenkasse um, backte Muffins, verkaufte diese unter Verwandten und Bekannten für den guten Zweck und konnte so 205 Euro sammeln, die auch mit in den großen Spendentopf für die Ukraine landeten.

32 Sponsoren haben die Veranstaltung in diesem Jahr unterstützt, darunter International Trading Dufner OHG, die jeweils eine Klasse aus Krauchenwies und Göggingen mit je zwei Euro pro Kilometer sponsorten und damit 722 € zum Endergebnis beisteuerten, oder auch der Drogeriemarkt dm, der außer einer Spendensumme 575 € auch jedem der Schülerinnen und Schüler ein Duschgel schenkte. Außerdem dabei waren wieder viele langjährige Sponsoren wie Optigrün, Reuter der Maler, Seifried Autoservice, Salon Christine Veeser, Tachoplus Fleet Solutions GmbH, die Landesbank oder Voth Constructions. Zu den neuen Sponsoren zählten Tegometall, die Bilharz Apotheke Sigmaringen oder die Firma Späh.