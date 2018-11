Schnelles Internet für Hausener Baugebiet

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Jochen Spieß bekannt, dass nach derzeitigem Planungsstand die Telekom beabsichtigt, im Baugebiet „Auf den Rainen 4“ den Breitbandausbau in FTTH-Technik vorzunehmen. Das entspreche der Vorgehensweise des 2. Bauabschnitts im Baugebiet „Oberer Kirchberg“. Das Glasfasernetz würde bis zum kundenseitigen Abschluss ausgebaut. Die Baumaßnahmen werden nach Möglichkeit in Abstimmung mit anderen Versorgern ausgeführt. Die FTTH-Technik erfordere, dass auch im Gebäude die Verkabelung in Glasfasertechnik ausgeführt wird. Nachdem Ausbau stünden im Baugebiet Breitbandanschlüsse mit bis zu 1000 Mbit/s im Download und bis zu 500 Mbit/s im Upload zur Verfügung.