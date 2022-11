Sakrales Konzert mit Oswald Sattler

Ein außergewöhnliches sakrales Konzert veranstaltet Konrad Konzert in Kooperation mit der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen am Freitag, 25. November, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Laurentius zu Krauchenwies.

Oswald Sattler hat als Volksmusikant im deutschsprachigen Raum aAlles erreicht, was man nur erreichen kann. Als Gründungsmitglied der Kastelruther Spatzen heimste er 15 Jahre lang Goldene Schallplatten, Auszeichnungen und Siegertitel ein, heißt es in der Pressemitteilung von Konrad Konzert.

Der bekennende Katholik Oswald Sattler hat aber auch sieben Alben mit religiösen Liedern aufgenommen – „Gloria In Excelsis Deo“, „Kyrie Eleison“, „Wege zum Glauben“, „Credo – Religiöse Lieder“, „Wer glaubt ist nie allein“, „Ave Maria – Die schönsten Marienlieder“ und „Festliche Lieder“. Erst kürzlich ist sein nunmehr achtes sakrales Album „Die Bergkristall Messe“ erschienen.

Die Idee, Konzerte in Kirchen zu machen, hat Oswald Sattler von Anfang an begeistert, so die Veranstalter weite und versprechen ein Konzert-Abend der Extraklasse. „Ich möchte, dass die Menschen die Lieder und Texte ganz bewusst anhören. Das geht am besten im Rahmen eines Konzertes. Ich wünsche mir, dass die Konzerte letztendlich als Ganzes wirken und zum Erlebnis werden“, wird der Künstler zitiert.

Der Kartenvorverkauf läuft über Klara Mahlenbrey, Schuhmacherweg 4, , Ostrach-Magenbuch, Telefon 07585 / 741 und E-Mail: klara@mahlenbrey.net. Karten kosten je nach Kategorie 40 Euro und 36 Euro