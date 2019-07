Rock für die Jungen und Brass für alle

„Fassanstich mit Brassanstich“, so lautete der erste Programmpunkt des diesjährigen Kiliansfest, das am Wochenende in Bittelschieß stattgefunden hat und das Feuerwehr und Ledigenverein gemeinsam organisieren. Gemeint ist mit „Brassanstich“ eine Gruppe von Musikern aus Bittelschieß und Umgebung, die ihren ersten Auftritt auf diesem Fest hatten und für gute Stimmung sorgten. Danach stand der Abend im Zeichen der Jugend und Junggebliebenen. Mit einer Killer-Rock-Party sorgte DJ M. Acker für Partystimmung.

Am Sonntag begann der Festtag mit einem Gottesdienst in der Kirche, den Pfarrer Markus Moser aus Krauchenwies zelebrierte. Musikalisch wurde die Messe vom Männerchor Krauchenwies umrahmt. Der Musikverein Hausen am Andelsbach spielte anschließend zum Frühschoppen.

Bekannt ist das Kiliansfest für seine besondere „Festspeisekarte“ mit dem Bittelschießer Saumagen oder dem Brutzelfleisch mit Sommerdip. Und so waren zur Mittagszeit nicht mehr viele Plätze frei. Nachmittags gab es Kaffee und Kuchen und gegen Abend spielten die Bittelschießer Dorfmusikanten.

Auch am Montag wurden die kulinarischen Spezialitäten zur Mittagszeit serviert. Entsprechend verbrachten viele Berufstätige ihre Mittagspause auf dem Fest. Zum Festausklang sorgte die Musikkapelle Krauchenwies für Unterhaltung. Hubert Scheuermann, einer der Veranstalter, zeigte sich mit dem Festverlauf sehr zufrieden: „Es war ein schönes Fest.“