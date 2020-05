Riskantes Überholmanöver endet mit einem Unfall

Mit einem verkehrswidrigen Überholmanöver hat ein 66-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen einen Unfall auf der Landesstraße zwischen Habsthal und Krauchenwies verursacht.

Wie das Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, war der Mann gegen 7.15 Uhr in seinem Opel Astra in Richtung Krauchenwies unterwegs. In einer unübersichtlichen Linkskurve überholte er einen Lastwagen. Als er auf gleicher Höhe fuhr, kam ihm ein VW Sharan entgegen. Der VW-Fahrer bremste sofort ab und zog seinen Wagen nach rechts bis auf das Bankett. Auch der Lastwagenfahrer wich weit nach rechts aus. Nur so war es möglich, dass alle drei Fahrzeuge knapp aneinander vorbeischrammten. Lediglich die Außenspiegel der beiden Autos berührten sich. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat gegen den 66-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein des Mannes wurde auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.