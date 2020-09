Ringelnatter löst in Krauchenwies einen Polizeieinsatz aus

Eine Schlange hat am Montag sowohl die Polizei als auch das Veterinäramt auf den Plan gerufen. Das teilt die Polizei mit. Das Tier hatte sich in den Kellerraum eines Wohnhauses in der Krauchenwieser Hauptstraße verirrt. Die Schlange konnte über eine Kellerluke erreicht werden, die sich in zwei Metern Höhe befand. Mittels einer Greifzange gelang es letztendlich das Tier einzufangen. Mitarbeiter des Veterinäramtes entließen die Ringelnatter anschließend im Bereich der Ablach in die Freiheit.