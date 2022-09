Reiterprozession Sophienritt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum zehnten mal konnte Pfarrer Markus Moser Reiter und Besucher beim Sophienritt begrüßen. Um die 60 Reiter nahmen an der Prozession teil, die dieses Jahr von Krauchenwies nach Bittelschieß führte.

Nachdem sich Ross und Reiter in Bittelschieß eingefunden hatten, begann Pfarrer Moser mit der Segnung der Vier- und Zweibeiner. Er erinnerte noch einmal, wie es zum Namen „Sophienritt“ kam: Sophie Stroppel aus Krauchenwies wünschte sich als kleines Mädchen nichts sehnlicher als eine Reiterprozession in Krauchenwies. Pfarrer Moser kam diesem Wunsch damals sehr gerne nach und was lag näher, als der Prozession den Namen der Ideengeberin zu geben. Auch heute reitet Sophia Stroppel mit Begeisterung mit und plant und organisiert zusammen mit ihren Eltern Doris und Andreas jedes Jahr diesen besonderen Ritt.

Mit einem herzlichen Dankeschön für die tolle und zeitaufwändige Organisation beendete Pfarrer Moser den offiziellen Teil. Nun konnten die Reiter und die Besucher, dank der Freiwilligen Feuerwehr von Bittelschieß, ihren Durst stillen, bevor der Tross wieder in Richtung ihres Ausgangspunktes unter Beifall abzog.