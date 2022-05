Preisverleihung in Krauchenwies

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Europäische Wettbewerb ist der älteste Schülerwettbewerb in Deutschland. Sein Motto 2022 lautete: Nächster Halt: Nachhaltigkeit.

Beteiligt waren in diesem Jahr fünf Schulen aus dem Landkreis Sigmaringen: die Göge-Schule Hohentengen, die Brechenmacherschule Bad Saulgau, die Realschule Pfullendorf, die Fidelisschule Sigmaringen und die Sophie-Scholl-Schule Krauchenwies.

Es entstanden ganz unterschiedliche Arbeiten, die sich mit den aktuellen Herausforderungen des Klimawandels befassten. Während die Grundschüler kreative Kunstwerke aus Müll entstehen ließen, beschäftigten sich die älteren Schüler mit dem dramatischen Rückgang der Insekten oder mit den Konsequenzen unserer fleischreichen Ernährungsweise.

Die Preisverleihung für den Landkreis Sigmaringen fand nun am 16. Mai an der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies statt. Fast alle der 26 Preisträger/innen kamen mit ihren betreuenden Lehrern nach Krauchenwies-Hausen, um ihre Auszeichnungen in Empfang zu nehmen. Überreicht wurden die Urkunden durch die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden, die den Schülerinnen und Schülern viele ermutigende Worte und große Anerkennung für ihr Engagement beim Wettbewerb mit auf den Weg gab.

Die Ortspreise wurden gestiftet und überreicht durch Herrn Hofmann von der Hohenzollerischen Landesbank/Kreissparkasse Sigmaringen, die den Europäischen Wettbewerb im Landkreis seit vielen Jahren unterstützt und fördert.