Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Ein 19-Jähriger aus dem Kreis Sigmaringen ist bei einer Fasnachtveranstaltung in der Turnhalle in Krauchenwies am frühen Samstagmorgen in Gewahrsam genommen werden. Da sich der 19-Jährige aggressiv verhielt, wurde er von den Mitarbeitern des eingesetzten Sicherheitsdienstes vom Gelände verwiesen. Er kehrte jedoch mehrfach zurück. Gegenüber den herbeigerufenen Polizeibeamten verhielt er sich ebenfalls aggressiv und uneinsichtig. Eine Messung zeigte, dass der junge Mann etwa 2 Promille Alkohol im Blut hatte. Er musste in Gewahrsam genommen werden. Aufgrund seines Verhaltens wurde er mittels Handschellen ruhig gestellt. Im Streifenwagen spuckte er um sich. Die Beamten setzten ihm daraufhin eine Spuckmaske auf. Der 19-Jährige wurde von den Polizisten an seinen Vater übergeben.