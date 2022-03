Planierraupe stürzt Abhang in Kiesgrube Bittelschieß hinunter

Zu einem spektakulären Rettungseinsatz ist es am Mittwoch in einer Kiesgrube bei Bittelschieß gekommen. Eine circa 22 Tonnen schwere Planierraupe kam zu nahe an die Abbruchkante, rutschte circa 15 Meter den Abhang hinunter und kam an der gegenüberliegenden Kieswand zum stehen. Das teilt Herbert Klawitter, der für die Pressearbeit der Krauchenwieser Feuerwehr zuständig ist, mit.

Da es sich um ein Auffüllgelände handelt, gab es keinen direkten ebenen Zugang zur Raupe.

Die Rettungskräfte mussten über Steckleitern zum Verletzten. Die Schwere der Verletzungen war anfangs nicht klar und so wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Nun galt es den Verletzten aus diesem Loch zu bringen. Nach einer Lageerkundung entschied sich der Pilot von Christoph 22 in diese Senke zu fliegen.

In einem spektakulären Flugmanöver stellte er eine Kufe auf festen Grund und konnte so den Verletzten übernehmen und zum Rettungswagen hochfliegen. Im Einsatz waren von der Feuerwehr Krauchenwies die Löschbezirke 1 und 2, von der Feuerwehr Mengen die Drehleiter und die Absturzsicherungsgruppe, die Notfallseelsorge, Rettungsdienst, Polizei und Christoph 22.