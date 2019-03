Pilger kehren von Armenienreise zurück

Unter der geistlichen Leitung von Pfarrer Markus Moser haben 46 Gemeindemitglieder der Seelsorgeeinheit Krauchenwies-Rulfingen eine Pilgerreise nach Armenien unternommen.

Eine Woche lang pilgerten sie durch den Kaukasus und ließen sich von der unerschöpflichen Vielfalt an kulturellen und landschaftlichen Schätzen sowie einem reichen christlichen Erbe, eingebettet in eine grandiose Berglandschaft, bezaubern

Start der Rundreise war die Millionenstadt Jerivan. Unter einer erfahrenen Reiseleitung besichtigten die Reisenden einzigartige Klöster in Geghard, das Zentrum des armenischen Christentums in Edschmiatsin und den Sevansee - die „blaue Perle“ Armeniens. Auch die Klösterstraße und der heilige Berg Ararat hinterließen bei den Reisenden einen bleibenden Eindruck. Ein weiterer Höhepunkt war der Gottesdienst mit Pfarrer Markus Moser im Kloster Hargazin mit seinem besonders schönen Refektorium. Am siebten Tag traten die Pilger wieder die Heimreise über Wien nach München an.