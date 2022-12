Pflanzenschutztag Oberland am 20. Januar 2023 in Krauchenwies

Das Landratsamt Sigmaringen, Fachbereich Landwirtschaft, richtet gemeinsam mit namhaften Pflanzenschutzfirmen den Pflanzenschutztag Oberland am Freitag, 20. Januar 2023, in der Gemeindehalle Waldhorn, Bittelschießer Straße 16, in Krauchenwies. Die Veranstaltung zum Pflanzenschutz im Ackerbau beginnt um 9.30 Uhr und endet voraussichtlich gegen 15.30 Uhr. Landwirte, Landhandel, Berater und am Pflanzenschutz Interessierte sind eingeladen. Eine Anmeldung ist laut Ankündigung nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei.

Vormittags geben die Pflanzenschutzfirmen aktuelle Produktinformationen. Den Nachmittag bestreiten ab 13.15 Uhr die Referenten des Fachbereichs Landwirtschaft im Landratsamt Sigmaringen und des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg (LTZ). Vanessa Schwellinger und Hans-Peter Eller stellen die Ergebnisse der Landessortenversuche vor. Andreas Weimer referiert anschließend über Aktuelles im Pflanzenschutzrecht und die Ergebnisse der Pflanzenschutzversuche. Wilfried Beck (LTZ) wird danach über die politischen Zielsetzungen beim Pflanzenschutz berichten und erste Ergebnisse des Betriebsmessnetzes zur Pflanzenschutzmittelreduktion präsentieren. Raphael Steinhart wird schließlich Möglichkeiten der mechanischen Unkrautregulierung aufzeigen.

Die Vorträge am Nachmittag werden als zweistündige Fortbildungsmaßnahme für die Pflanzenschutzsachkunde anerkannt. Wer einen Fortbildungsnachweis benötigt, wird gebeten, den Sachkundenachweis (Scheckkarte) mitzubringen.