Pfarrer Moser verabschiedet langjährige Mitarbeiter

Beim Gottesdienst in der voll besetzten St. Laurentiuskirche in Krauchenwies sind verdiente Mitarbeiter der Seelsorgeeinheit verabschiedet worden.

Als erstes wurde Hermann Brand nach fast 30 Jahren Mesnerdienst in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Pfarrer Markus Moser bedankte sich herzlich für seinen treuen Dienst: „Es war eine lange Dienstzeit, in denen Sie viele kommen und gehen sahen und drei Pfarrer miterlebten. Sie waren stets sehr zuverlässig, pünktlich und waren auch für kurzfristige Einsätze immer bereit.“ Auch habe Brand den Ministranten und dem Pfarrer mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Auch Brands Ehefrau galt Pfarrer Mosers Dank: „Hinter einem starken Mann steht auch ein starke Frau. Sie hielt ihnen in all den Jahren stets den Rücken frei“, sagte er zu Brand. Rührend waren die Dankesworte seines Nachfolgers und langjährigen Oberministranten Dimitri Cafaro. Schließlich sei es nicht immer leicht gewesen, eine so große und manchmal auch recht wilde Ministrantenschar im Zaum zu halten.

Ebenfalls verabschiedet wurden Peter Rothmund, der sieben Jahre das Seniorenwerk Krauchenwies geführt hatte, und Manfred Straub, der acht Jahre das Bildungswerk Krauchenwies-Rulfingen führte. Mit viel Geschick planten und organisierten die beiden Termine, Veranstaltungen und vieles mehr. Für diese hervorragende ehrenamtliche Arbeit sprach ihnen Pfarrer Markus Moser ein besonders „Vergelt‘s Gott“ aus.

Alle drei erhielten ein Präsent und wurden von den Gottesdienstbesuchern mit Applaus auf ihre Plätze begleitet. Nach dem Gottesdienst war die gesamte Kirchengemeinde zu einem kleinen Stehempfang im Pfarrheim eingeladen.