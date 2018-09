Papiere zum Kiesabbau schaffen Verwunderung

Die Gemeinde Krauchenwies ist seit Jahren in das Prozedere zur Fortsetzung des Kiesabbaus in der Raumschaft involviert. Zuletzt lag ein Planungsentwurf des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben zur Stellungnahme vor, dessen Grundlage die raumordnerische Beurteilung des Regierungspräsidiums Tübingen von 2016 ist. Die Gemeinde befasste sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats mit dem Papier und einer dazu gefertigten Stellungnahme.

Beim geplanten Kiesabbau der Firma Nordmoräne stieß man in den Papieren von Regionalverband und RP auf voneinander abweichende Flächenausdehnungen. Im Falle des Abbaus der Firma Baresel wunderte man sich über einen „Zuschlag“ von neun Hektar, den der Regionalverband gegenüber dem RP aufgenommen hat. Große Verwunderung und Unverständnis herrscht zugleich darüber, dass beim Kiesabbau der Firmen Valet und Ott/Baur vom Regionalverband die raumordnerische Beurteilung des Regierungspräsidiums, partieller Offenlandabbau, übernommen wurde. Die Ausweisung macht aus Sicht der Gemeinde keinen Sinn und wird abgelehnt, so die Stellungnahme der Gemeinde.

Noch verwirrender las sich für die Gemeinde die Begründung für den weiteren Kiesabbau der Firma Baur in der Grube Ettisweiler. Dort wurde ein Abbaugebiet ausgewiesen, das nicht Teil des Raumordnungsverfahrens war. Bereits im Jahr 2011 sei durch die Firma eine maximale Abbauzeit von sieben, eher nur noch zwei Jahren, prognostiziert worden. Dass nun weitere Kiesvorräte vorhanden seien, überrasche und stelle zugleich das Ergebnis der raumordnerischen Beurteilung erheblich infrage, so die Gemeinde in ihrer Stellungnahme.