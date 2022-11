Oldie-Night mit Shake Five in Krauchenwies

Nach zweijähriger Corona-Pause steigt am Samstag, 26. November, ab 20.30 Uhr im Waldhorn-Saal in Krauchenwies zum 18. Mal die legendäre Oldie-Night mit der Band „Shake Five“. Karten gibt es für acht Euro an der Abendkasse. Einlass ist ab 19 Uhr.

Die fünf Musiker bleiben ihrem Konzept treu und spielen Musik der 60er-, 70er- und 80er-Jahre – laut Ankündigung alles handgemacht und mit viel Spielfreude auf die Bühne gebracht. Auf dem Programm stehen die unvergessenen Hits von den Beatles, Rolling Stones, Creedence Clearwater Revival bis hin zu Deep Purple, Status Quo und Uriah Heep. Alles zum Mitsingen, Mitwippen und Abtanzen. Die Band besteht aus Siegfried „Jack“ Kernler (Gitarre), Peter Fischer (Gitarre), Rainer Kempf (Orgel), Dieter Löffler (Bass) und Manfred Dufner (Schlagzeug). Alle fünf Musiker stammen aus dem Landkreis Sigmaringen und stehen seit Jahrzehnten auf der Bühne.

Auch diesmal sorgt der Kulturzirkel Hausen a. A. als Veranstalter für viele Leckereien aus der Küche und eine große Auswahl an Weinen.