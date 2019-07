Obst- und Gartenbauverein präsentiert üppige Oase

Viele Gartenbesitzer haben am Sonntag die Gelegenheit genutzt, am „Tag der offenen Gartentür“ in Göggingen einen Blick über den Gartenzaum zu werfen und sich die grüne Oase anderer Gartenliebhabern anzuschauen. Die Menge der Gartenanlagen machte es einem möglich, verschiedene Arten zu bewundern und Informationen einzuholen, von Kloster- und Kräutergarten über Blumengärten bis hin zu Gemüsegarten. Auch der Obst- und Gartenbauverein Göggingen nahm Teil und zeigte die Anlage am Ortsende Richtung Meßkirch an der B 311 – ein Gelände, das mit viel Idealismus von den Mitgliedern und Freunden geschaffen wurde.

Nicht nur als Ziergarten, sondern in diverse Bereiche ist die Anlage aufgeteilt, die neben Obst- und Gemüsegarten – wo zu Herbstzeit noch eigener Most gepresst wird – auch Blumen- und Ziergarten beinhalten. Von den vielen Verkehrsteilnehmern wird er als kleine Erholung wahrgenommen. Schon mancher Autofahrer machte eine kurze Pause und fand seine Freude an einem kleinen Spaziergang in der Anlage, wie Nachbarn feststellten.

Weniger Besucher nehmen teil als erwartet

Es war nicht der ganz große Besuch, wie Vorsitzende Sibylle Klingenberg erwähnte, den der Verein am Sonntag hatte, doch der „Tag der offenen Gartentür“ sei von Vereinsseite wie in den Vorjahren nicht so groß angelegt worden, da das gewohnte Blumenmeer, aber auch die Obstanlage unter einem Frühjahrsfrost gelitten hatten.

Viele Baumarten haben unter dem Frühjahrsfrost gelitten

Der ehemalige Vorsitzende und Ehrenmitglied Siegfried Veeser, der über Jahre die Anlage wie seinen eigenen Garten gepflegt hatte, stellte unter anderem fest, dass von den 28 Obstbäumen nur fünf Früchte tragen. Der Nussbaum und der Sauerkirschbaum wie auch die Apfel- und Birnenbäume hätten wie vieles Andere gelitten. Doch etwas zu sehen gab es in jedem Falle und Elisabeth Veeser, nahm sich der Besucher mit kleinen Führungen an.