Obst- und Gartenbauverein kämpft um den blühenden Schaugarten

Der Schaugarten als Aushängeschild des Obst- und Gartenbauvereins Göggingen ist wegen der älter werdenden Mitglieder kaum noch in seiner bisherigen Pracht zu erhalten. Darauf verwies Sibylle Klingenberg aus dem Vorstandsteam in ihrem Bericht anlässlich der Hauptversammlung im Gasthaus Linde.

Weitermachen und Lösungsmöglichkeiten suchen, so konnte man die Stimmung im Vorstand und bei den Mitgliedern deuten. Dass der Erhalt des Schaugartens immer problematischer wird, ist bekannt. Das über Jahrzehnte mit kaum zu überbietendem Einsatz gepflegte Juwel Göggingens gerät in Gefahr, seine Pracht zu verlieren. „Ja, wir haben noch Helfer, aber …“, konstatiert Klingenberg. Über das Stilllegen von Teilen wird nachgedacht. Entscheidungen gäbe es jedoch noch nicht.

In ihrem Bericht ging Klingenberg auf Inhalte der zurückliegenden Sitzungen ein: die erneut gut besuchten Gartenschautage, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, den Ausflug der Gartenfrauen und Besuche von Versammlungen und Festen in der Umgebung. Lediglich das Mostfest musste mangels Obst abgesagt werden. Im Terminkalender für das laufende Jahr stehen erneut die Gartenschautage am 24. und 25. Juni und das Mostfest am 23. September. Über die Zusage des Kreisverbands, am 10. März einen Schnittkurs an den gut 30 Bäumen im Vereinsgarten durchzuführen, zeigte man sich erfreut. Auch an der Dorfweihnacht wird man sich erneut mit einem Stand beteiligen. Da die Gartenarbeit stets risikobehaftet ist, will man den Versicherungsumfang noch einmal prüfen. Ein Ausflug nach Liptingen zum Biohof Denzel soll als Anerkennung für die Gartenfrauen stattfinden. Für ihr Engagement um den Erhalt des Vereinsgartens erhielten Dieter Burth und das Ehepaar Veeser Geschenke. Den Kassenbericht konnte Eberhard Wiethoff kurzhalten. Die Entlastung erfolgte einstimmig, so auch die des Vorstands durch Ortsvorsteher Manfred Fischer. Mit dem Dank an die Mitglieder verband er die Hoffnung auf den Fortbestand des Gartens.

Als neue Kassenprüfer wurden Siegfried Veeser und Alfons Veser bestimmt. Als Vertreterin des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine informierte Anja Warne über Wissenswertes für Vereine.