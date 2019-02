Nutzen überwiegt Kosten beim Hochwasserschutz

Mit dem Thema Hochwasserschutz begann die Bürgerversammlung, die am Dienstagabend in der Krauchenwieser Waldhornhalle stattgefunden hat. Bürgermeister Jochen Spieß stellte die Projektplanung zum Staudamm vor, der am Andelsbach zwischen Krauchenwies und Hausen entstehen soll.

Den Anstoß hatte eine 2013 von der Landesanstalt für Hochwasserschutz erstellte Hochwassergefahrenkarte gegeben. „Demnach wäre dieser Teil am Andelsbach alle zehn Jahre eingestaut – völliger Schwachsinn“, urteilte Spieß. Zwischenzeitlich seien die damaligen Einschätzungen in ihrem Ausmaß etwas nach unten korrigiert worden, so der Bürgermeister. Handeln müsse man jetzt dennoch, um unter anderem das Gewerbegebiet „Gärten“, die Bittelschießer Straße und den Bereich um die Metzgerei Frick vor Hochwasser zu schützen.

Bei der Planung habe der Gemeinde ausgerechnet das Ingenieurbüro Winkler & Partner, das auch schon an der Erstellung der Hochwassergefahrenkarte, beteiligt war, geholfen. „Das sind sehr kompetente Leute, wir haben Glück, dass wir eine der ersten Gemeinden in Baden-Württemberg waren, die sich mit dem Thema ernsthaft auseinandergesetzt hat“, sagte Spieß.

Der geplante Damm verläuft ein gutes Stück südlich des Gewerbegebietes „Gärten“ zwischen Krauchenwies und Hausen. Mit 1,1 Kilometern Länge und einer Höhe von bis zu 4,20 Meter erreicht er ein Einstauvolumen von rund 542 000 Kubikmetern. Laut Spieß wird die „Dammverteidigungslinie“ teilweise befahrbar und für den landwirtschaftlichen Verkehr überquerbar sein, aber nicht für den öffentlichen Verkehr freigegeben.

„Mit der Pflege machen wir es vermutlich wie in Norddeutschland“, erklärte Spieß auf die Nachfrage einer Bürgerin, wie teuer die Pflegekosten denn würden. „Da kommen Schafe drauf“. Ein kritischer Punkt für den Halt des Dammes sei der „Schwarze Graben“ erklärte Spieß. Dieser müsse ein Stück weiter nach Süden, auf die Stauseite des Dammes, verlegt werden.

Welche Betriebe denn konkret von dem Hochwasser betroffen seien und ob sich der Bau überhaupt rechne, wollte ein Bürger wissen. Genau könne er die Aufteilung nicht wiedergeben, antwortete der Bürgermeister. „Das sind komplexe Berechnungen, in die sowohl Schäden als auch Ausfälle einbezogen werden. Fest steht, das Kosten-Nutzen-Verhältnis beträgt schon jetzt 1 zu 4,5.“, so Spieß. Und nicht nur das: Auch künftige Erweiterungne im Gewerbegebiet würden so erst ermöglicht.

Bei der Finanzierung waren die Bürger besonders skeptisch. Jochen Spieß jedoch versicherte, die Maßnahme sei förderfähig. 70 Prozent der Kosten könnten daher aus Landesfördermitteln finanziert werden, für den Rest habe die Gemeinde bereits Gelder aus dem Ausgleichsstock beantragt, um den eigenen Haushalt nicht zu stark zu belasten. „Jetzt muss nur noch die Statik fertig werden, dann sollten wir den Damm 2020 fertig stellen können“, sagte Spieß.