Nur sieben von 850 Mitgliedern sind dabei

Gerade einmal sieben des 850 Mitglieder zählenden Turnvereins Krauchenwies sind zur Mitgliederversammlung ins Waldhorn gekommen. Da half auch alles Warten nichts, selbst die Gemeinde war nicht vertreten. Es herrschten Schulterzucken und Kopfschütteln, doch ein Wunder fand nicht statt. Und so begrüßte Harald Nöth für den Vorstand die überschaubare Versammlung.

Nöth beschrieb das zurückliegende Jahr als eines, in dem sich nicht viel verändert habe. Von Mitgliedern seien keine Impulse gekommen. „Im Breitensport sind wir gut aufgestellt – es passt offenbar alles“, sagte er. Den Übungsleitern dankte er für deren gute Arbeit. Aus Sicht des Vorstandes würde man sich über die Teilnahme einer TV-Gruppe beim Kinderturnfest freuen. Da müssten dann aber auch neben den Übungsleitern weitere Betreuer mitmachen. Der Bitte des Turngaus Hohenzollern an den Verein, selbst einmal ein Gaukinderturnfest auszurichten, musste der Vorstand eine Absage erteilen. „Wir haben ja nicht einmal mehr das nötige Material für eine solche Veranstaltung“, sagte Nöth.

Als Oberturnwartin gab Corina Plattner einen Überblick über das Angebot des TV. „Aktuell werden 24 verschiedene Übungsstunden, davon elf für Kinder und Jugendliche, angeboten. Fast alle werden gut besucht“, sagte sie; zum Grundschulturnen kommen zurzeit zehn bis 15 Kinder. Die Kletterwand erfährt unverändert hohen Zuspruch, die neue Jugendklettergruppe werde gut angenommen. Das seit seiner Einführung ebenfalls sehr gut genutzte Zumba-Angebot habe mit 40 Anmeldungen wieder begonnen. Über ein Angebot für Zumba-Kids für Vier- bis Sechsjjährige wird nachgedacht. Zu „Frauen-Power“ für 19- bis 60-Jährige treffen sich dienstags Frauen zu einem vielseitigen Programm.

Im Kassenbericht verwies Josef Hucker auf die auch im zweiten Jahr in Folge sinkende Bilanz bei gleichzeitig beachtlichem Vermögen. Er nannte ausgefallene Zumba-Kurse, Übungsleiterkosten, Abgaben an den Verband in Höhe von 4000 Euro und Investitionen beim Material in Höhe von 5000 Euro als Gründe für die Beitragserhöhung. 33 Abmeldungen standen 55 Zugänge gegenüber. Hubert Steier trug im Wesentlichen die finanzielle Lage der Skiabteilung vor. Als Hauptausgabenposten nannte er die Skiausbildungstage, die dazu führten, dass die Ausgaben über den Einnahmen lagen. Dass der Skibasar nur 88 Euro in die Kasse gebracht habe, könne am Termin liegen.

Josef Hucker trug den Vorschlag des Vorstands vor, die jährlichen Mitgliedsbeiträge anzupassen. Sie wurden ohne Gegenstimme wie folgt festgesetzt: Kinder 15 Euro (Skiabteilung vier Euro), Jugendliche 25 Euro, Erwachsene 30 Euro (Skiabteilung acht Euro), Familien 60 Euro (Skiabteilung 16 Euro). Die Mitgliedschaft in der Skiabteilung setzt die im Turnverein voraus.