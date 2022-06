Hilfe holen unmöglich: Notrufsäule an Unfallschwerpunkt verschwindet

Wer von Sigmaringen in Richtung Krauchenwies fährt und nebenbei auf der Freisprechanlage telefoniert, hat immer dasselbe Problem: Ab Höhe Josefslust bis kurz vor der Abzweigung Ablach gibt es kein Netz. Doch auf dieser Strecke hat es in den vergangenen Jahren schwere oder tödliche Unfälle gegeben.

Aus diesem Grund gab es eine Notrufsäule auf Höhe der Abbiegespur in Richtung Sigmaringendorf. Doch diese Säule ist verschwunden. Unabhängig davon plant den Netzbetreiber Telefonicá Deutschland Abhilfe für Autofahrer, zumindest für O2-Kunden und Notrufe – doch das löst noch nicht alle Probleme.

Gleich zwei Masten sollen errichtet werden

Im Fürstlichen Wald entlang der Landesstraße zwischen Sigmaringen und Krauchenwies sollen gleich zwei neue Mobilfunkmasten errichtet werden, die künftig eine möglichst lückenlose Versorgung bieten sollen. „Beide Standorte befinden sich bereits im Baugenehmigungsverfahren, sodass der Funkbetrieb bis circa Mitte des kommenden Jahres aufgenommen werden kann“, teilt Florian Streicher, Pressesprecher der Telefonicá, auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Und auch die Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern bestätigt auf Nachfrage, dass es zu Verträgen zwischen ihr und dem Telekommunikationsunternehmen gekommen sei. „Wie weit genau das Bauvorhaben aber ist, bekommen wir nicht mit“, erklärt Raimund Friderichs, Leiter des Forstbetriebs der Unternehmensgruppe. Sie hätten lediglich das Gebiet zur Verfügung gestellt, alles weitere werde extern geregelt.

Warum wurde die Notrufsäule abgebaut?

Doch warum wurde die Notrufsäule in Richtung Krauchenwies abgebaut und was bedeutet es für die Kunden anderer Mobilfunknetze?

Die Notrufsäule wurde unabhängig vom geplanten Mobilfunkmasten abgebaut – weil sie sowieso nicht mehr funktionieren kann, erklärt Andreas Mihm, der bei der Björn Steiger Stiftung für die Notrufsäulen zuständig ist. Die Notrufsäule war noch aus den 1970er-Jahren und war kabelgebunden.

„Also technisch konnte die Säule gar nicht mehr weiterbetrieben werden, weil es keine analogen Netze mehr gibt.“

Um eine neuere Säule zu installieren, bräuchte es eine Stromverbindung, deren Verlegung bis an diese Stelle im Wald sehr kostspielig wäre. „Die Stiftung kann die Kosten unmöglich stemmen und bislang gab es auch keine umliegende Gemeinde, die sich deswegen gerührt hat“, sagt Mihm. Weil die Stiftung die Wartungskosten der Säule in den vergangenen Jahren bezahlt habe, konnte sie die Säule auch abbauen, ohne sich dafür bei den umliegenden Gemeinden zu melden, erklärt Mihm.

Lösung ist nicht optimal

Wenn nun im kommenden Jahr zwei Mobilfunkmasten das Funkloch im Wald schließen sollen, sei das aber leider noch nicht die optimale Lösung, so Mihm. In Deutschland gibt es nämlich kein nationales Roaming. Also hätten beispielsweise Vodafone-Kunden dann noch immer kein Netz, wenn Telefonicà die Funkmasten gebaut hat. Das einzige, was sich ändert, sei die Möglichkeit zum Notruf. Das sei immer dann möglich, wenn eine Netzabdeckung generell vorhanden ist.

Doch leider ist diese Lösung nicht so optimal, wie mit einer Notrufsäule, erläutert Mihm das Problem. Denn diese teile der Leitstelle augenblicklich mit, wo der Notruf abgesetzt wurde, auch bei einem Kunden des gleichen Netzes könne sofort dessen Standort ermittelt werden.

Notruf aus fremden Netz: Bis zu 20 Minuten

„Wenn aber jemand aus einem fremden Netz einen Notruf absetzt und nicht weiß, wo er sich befindet, kann die Leitstelle den Standort zwar auch abfragen, das kann aber bis zu 20 Minuten dauern“, sagt Mihm. Wertvolle Zeit, die es bei einem Notfall in der Regel nicht gibt.

Generell könne an dem Standort im Wald eine neue Notrufsäule installiert werden. „Dazu müsste sich aber jemand bei uns melden, dem dieser Standort wichtig ist und der bereit ist, auch Kosten zu übernehmen“, sagt Mihm von der Stiftung. Solange dies nicht der Fall sei, werde es zwischen Sigmaringen und Krauchenwies keine Notrufsäule geben.