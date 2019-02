Neuer Moderator taucht aus der Tiefe auf

Wer wird der neue Moderator am Samstagabend beim Zunftball in der Gemeindehalle Waldhorn und somit der Nachfolger von Hans Liehner? Diese Frage haben sich nach Liehner’s Abschied im vergangenen Jahr viele Krauchenwieser gestellt. Und plötzlich war er da, der „Geile Hecht vom Steidlesee“, Dimitri Cafaro. Er wurde nicht als neuer Moderator vorgestellt, sondern stellte sich in seinem Fischkostüm ausgiebig selbst vor und hatte mit wenigen Sätzen bereits eine unnachahmliche Art entwickelt, die bei Alt und Jung ankam.

Der Fanfarenzug unter Leitung von Daniel Riegger eröffnete auch in diesem Jahr den Zunftball. Aus Nebelschwaden kamen sie auf die düstere Bühne und gaben eine Kostprobe ihres Könnens. Als Ausguck aus einem Krähennest begrüßte daraufhin Zunftmeister Christof Strobel die Gäste und berichtete in Reimform seine Beobachtungen über die Gemeinde Krauchenwies. Mit sicherer Choreographie tanzte sich dann die hauseigene Garde in die Herzen der Zuschauer, die sich mit viel Applaus bedankten. Trainiert wurden sie von Corinna Rösch.

Verunglückter Zunftmeister bekommt ein Lätzchen

Als „Leichtmatrosin vom Ausguck“ glossierte Ulrike Weigel in Reimform das Ortsgeschehen und förderte einige Missgeschicke und einen Handtaschenzerstörer zu Tage. Für den mit Senf verunglückten Zunftmeister gab es ein Lätzchen. Auf große Beute war Kapitän Lothar Müller mit seinen "Hölzle-Piraten" aus. Mit einem Schiff dümpelten sie die „Wasserstraßen der Gemeinde“, in Ablach und Andelsbach entlang, beleuchteten das Dorfgeschehen und schickten Kundschafter zur Beutebeurteilung in die Ortsteile. Aber außer schönen Christbäumen, die stilgerecht gelobt wurden, fanden sie nichts. Und so gingen die Kundschafter ohne Beute, aber mit viel Applaus von der Bühne.

Natürlich darf bei solch einer Veranstaltung auch die Werbung nicht fehlen. Manfred Siewert stellte in der nervigen Seitenbacher Werbung die neue Kreation "Karibik Müsli" vor. Kapitän Cock, Marian Rieger, konnte von seinen Reisen berichten. In Willi Astor Manier erzählte er anhand von Städten und Ländernamen seine Reiseerlebnisse. Mit den Wortspielereien und seiner Textsicherheit verblüffte er sichtbar das Publikum.

Tanzende Piratenbräute begeistern das Publikum

Als „Piratinnen der Südsee III“ setzten Pamela Reiss und Melanie Lange mit ihren Mädels den letzten Höhepunkt des Abends. Die Mädels zogen mit ihrem Tanz die Zuschauer in ihren Bann und durften erst nach einer Zugabe die Bühne verlassen. Und so endete mit dem Finale ein über zweieinhalbstündiges, großartiges Programm.

Zum Ausklang des Abends war Rainer Hipp dran. Er bot den Gästen bis weit nach Mitternacht die Musik zum Tanzen bis der Klabautermann auch den letzten Piraten holte.

Als im vergangenen Jahr Hans Liehner sein Karriere als Zunftballmoderator beendete, fragten sich viele Krauchenwieser, wie es nun weiter gehen sollte. Liehner hatte stets mit Anekdoten, Gesang und Witz durch das Programm auf der Krauchenwieser Fasnet geführt, sein gekonntes Spiel mit dem Publikum wird vielen in Erinnerung bleiben. Mit seiner jahrzehntelangen Bühnenerfahrung unter anderem mit der Acapellagruppe Josefslust, kann er getrost als Rampensau bezeichnet werden.

Wer also könnte so verrückt sein, in diese großen Fußstapfen zu treten? Erst vor wenigen Wochen wurde eine Lösung vorgeschlagen: Ein Einzelner könne das nicht, die Moderation werde aufgeteilt. Umso größer war die Überraschung beim Publikum, als sich Dimitri Cafaro als neuer Moderator entpuppte – viele hatten seinen Auftritt als „Geiler Hecht vom Steidlesee“ zunächst für eine Programmnummer gehalten. Mit diesem Überraschungseffekt und seiner eigenen, direkten Art hatte er das Publikum in kürzester Zeit auf seiner Seite.

Ihm gelang es nicht nur, die Auftritte in origineller Weise anzusagen, sondern machte seine Ansagen mit der richtigen Würze Situationskomik beinahe zu eigenständigen Programmpunkten. Obwohl Cafaro schon zuvor in einigen Vereinen aktiv war, war er bisher nur immer als Gast auf der Fasnet. Umso erstaunlicher ist es, dass sein Auftritt auf der Bühne im Jahre eins nach Hans Liehner derart gelungen ist. Das ist nicht nur eine kleine Sensation. (hk)