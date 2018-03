Narren ziehen in Löwenplatzscheune um

Unverhofft muss die Krauchenwieser Zaunhölzle-Zunft ihren traditionellen Ablauf am kommenden Fasnetsdienstag verändern. Nach dem Tod von Hans Buchberger, dem Seniorchef der „Krone“, schließt die „Krone“ während der Fasnet. Für gewöhnlich stellt die Zunft die Bräutlinge in der „Krone“ vor – und von dort werden sie dann auch von den Bräutlingsgesellen abgeholt und für das Bräuteln zum Brunnen an der Bäckerei „Mahl“ gebracht. Die Zunft hat aber bereits umdisponiert.

So wird die Löwenplatzscheune die „Krone“ in diesem Jahr als Versammlungsort ersetzen, sagt Zunftmeister Christof Strobel: „Die Feuerwehr wird dort für uns bewirten.“ Die Bräutlinge werden in der Scheune vorgestellt und von dort abgeholt. Auch die vielen Umzugsteilnehmer können neben dem Waldhorn die Löwenplatzscheune aufsuchen. Die Feuerwehr unterstütze die Zunft ohnehin in jedem Jahr bei der Gestaltung des Fasnetsdienstags mit Bräuteln und Umzug, unterhalte beispielsweise eine Bar, sagt Christof Strobel.

Der Zunftmeister sieht durch den Wegfall des Versammlungsorts „Krone“ also keine großen Probleme aufkommen – „vom ganz normalen Wahnsinn wie in jedem Jahr am Fasnetsdienstag einmal abgesehen“, sagt er und lacht. Es sei freilich „schade“, dass die „Krone“ als „unsere Vereinswirtschaft“ in diesem Jahr wegfalle, schließlich mache die Zunft „traditionell fast alles in der Krone“. Der Tod Buchbergers gehe der Zunft nahe, schließlich sei er auch ein Gründungsmitglied der 1971 ins Leben gerufenen Zaunhölzlezunft gewesen.

Wegen der vorübergehenden Schließung der „Krone“ fällt auch das Aschermittwoch-Fischessen des VdK-Ortsverbands Krauchenwies ersatzlos aus. Die nächste Zusammenkunft ist dann die Hauptversammlung am 17. März, die wieder im Gasthof „Krone“ stattfinden soll. Auch der Fasnetsnachmittag der Seniorengemeinschaft Krauchenwies am Donnerstag, 8. Februar, musste bekanntlich umdisponiert werden. Er findet heute ab 14.30 Uhr in der Caféteria des Seniorenheims statt.