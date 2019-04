Musikverein Benzingen und Froschenkapelle reißen Besucher mit

Seit 48 Jahren feiert Krauchenwies’ Ortsteil Göggingen sein über die lokalen Grenzen hinaus bekanntes mehrtägiges Bierfest. So hat am Samstagabend Ortsvorsteher Manfred Fischer zusammen mit Thomas Hänsler, Vorsitzender des ausrichtenden Musikvereins Göggingen, in geübter Manier mit dem Fassanstich das Fest eröffnet. Den musikalischen Auftakt zu dem fünftägigen Festmarathon übernahm die Musikkapelle Benzingen unter dem mitreißenden Dirigat von Horst Marquardt. Dabei begeisterte die 38-köpfige Mittelstufenkapelle das Publikum mit ihrem Spiel derart, dass unter Pfeifen und Johlen Zugaben gefordert wurden. Insbesondere die zwölfjährige Laura – die jüngste Musikerin des Orchesters – erhielt rauschenden Beifall für ihre Soloeinlage mit dem Saxofon.

Dirigent Marquardt wusste nicht nur seine Musiker anzufeuern, er verstand es auch, das Publikum mitzunehmen, sodass diese mitreißende Bierfestouvertüre nicht im allgemeinen Festzeltbetrieb unterging, sondern bewusst wahrgenommen und entsprechend belohnt worden ist. So hatte er sich einen tüchtigen Schluck Bier aus einem riesigen Weizenbierglas redlich verdient, den ihm Thomas Hänsler nach dem gelungenen Auftritt seiner Kapelle als stimmungsmachende „Vorband“ reichte. Während sich das Festzelt immer mehr füllte, bereitete sich die Froschenkapelle aus Radolfzell darauf vor, den Rest der Nacht mit einer „Rock-Frog-Party“ das Zelt zu rocken. Die aus rund 25 Musikern bestehende Band bezeichnet ihre Musik selbst als „handgemachten Blechblas-Irrsinn“. Die Zusammensetzung der Band entspricht zwar im Grunde einer klassischen Bläsercombo mit Brass-Section, Drums, Gesang, E-Gitarre, E-Bass und anderem, aber sie seien „musikalisch davon so weit entfernt, wie eine Milchkuh vom Abitur“, so die tiefstapelnde Eigenbeurteilung der Musiker.

Zwar griffen die Frösche fast nahtlos die Musikrichtung der letzten Stücke der Benzinger „Vorband“ auf, die auf Wunsch des Publikums die „Vogelwiese“ und den „Böhmischen Traum“ spielten, öffneten aber bald darauf ihre musikalische Schatzkiste. AC/DC, Beatles, Grönemeyer, Metallica, Eagles, Michael Jackson, La Brass Banda, Sportfreunde Stiller und noch mehr zählen die Frogs zu ihrem Repertoire, wobei die Radolfzeller jedes der Stücke auf ihre eigene Art interpretierten.

Entstanden ist das Gögginger Bierfest im Jahr 1971 durch ein kleines Brauereifest in den Lagerräumen der ehemaligen Adler-Brauerei. Daraus hat sich mit der Zeit ein Volksfest entwickelt, das zwar immer noch das Hopfengetränk im Namen trägt, aber mehr und mehr zu einem Event geworden ist, das sich über fünf Tage ausgeweitet hat.

So spielte am Sonntag der Musikverein Schwarzach zum Frühschoppen auf, gefolgt vom nachmittäglichen Auftritt des Musikvereins Wald und der Musikkapelle Neuhausen ob Eck. Der Feierabendhock beginnt am Montag um 16.30 Uhr. Er steht ganz im Zeichen böhmischer Musik unter dem Motto „Holzless – What a Böhmische“. Wer am Dienstag „Bock auf Rock“ hat, darf sich ab 20 Uhr mit der Live-Band „EdelRock“ zum Tanz in den Mai begeben. Am Mittwoch, 1. Mai, darf noch einmal richtig zum „Tag der Blasmusik“ gefestet werden. Um 11 Uhr spielt die Musikkapelle Krauchenwies zum Frühschoppen auf, gefolgt vom Musikverein Heudorf, der ab 13.30 Uhr für Stimmung sorgt. Ab 17 Uhr fordert die Band „Ob8-Blech“ mit einer Blasmusikparty zum großen Finale auf. Bis auf den Dienstag (Bock auf Rock, 7 Euro Eintritt) sind die Veranstaltungen kostenfrei.