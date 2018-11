Musikkapelle Krauchenwies richtet Konzert an den Elementen aus

Beim Jahreskonzert der Musikkapelle Krauchenwies am Samstagabend sind nicht nur Musikstücke der vier Elemente Feuer, Wasser, Luft und Erde dargeboten worden. „Das fünfte Element ist die Musik“, erklärte Saxofonist Christian Stöhr dem Publikum, der durch das Konzertprogramm führte. Die musikalische Leiterin Esther Kramer hatte sich für die Zuhörer etwas besonderes einfallen lassen und den Abend unter das Motto „Elemente“ gestellt. Mit einem umfangreichen und anspruchsvollen Repertoire verband sie gekonnt die Elemente zu einem großen Ganzen. Die Waldhornhalle war ausverkauft und das Publikum würdigte das Programm mit einem lang anhaltendem Beifall.

Das Programm startete mit dem „Graf-Zeppelin-Marsch“ und symbolisierte das Element Luft. Insbesondere bei dem folgenden Stück „Into the Raging River“ fühlte sich der Zuhörer als Teilnehmer einer Raftingtour. Zu Beginn startet die Tour im ruhigen Gewässer, die Sonne geht auf. Im weiteren Verlauf erleben die Zuhörer wilde Stromschnellen und die Fahrt steigert sich immer aufregender bis zum großen Sturz über den Wasserfall. Nach dieser turbulenten Fahrt gönnten die Musiker den Zuhörern bei dem sich anschließenden Stück „Yellow Mountains“ (Gelbe Berge) eine kleine „Erholungspause“, denn hierbei handelte es sich um eine sehr ruhige und lyrische Komposition. Doch bereits beim nächsten Stück mit „Earthdance“ (Erdtanz) stellten die Musiker die kraftvolle Energie der Erde dar und das Publikum erlebte den Wechsel von Tag & Nacht sowie Regen & Wind. „Der Erdtanz stellt unser Leben auf dem Planeten dar, mit seinen Höhen und Tiefen“, erklärte Stöhr, „Sie erleben den ultimativen Tanz des Lebens“. Das letzte Stück der ersten Hälfte lieferte den perfekten Übergang zu den Ehrungen. Mit „Cloud(iu)s“ ist ein Held gemeint, der für die Menschen die Wolken beiseite schiebt, die Sonne hindurch scheinen lässt und den Menschen auf der Erde damit Freude bringt.

Vier Frauen erhalten Ehrungen

Die Ehrungen langjähriger Musikerinnen nahm Egon Wohlhüter, Vorsitzender des Blasmusikverbands Sigmaringen vor, und überreichte Katrin Stöhr und Annika Kempf für zehnjährige aktive Mitgliedschaft in der Musikkapelle Krauchenwies die Ehrennadel in Bronze. Es folgten die Ehrungen von Esther Jahn und Conny Härtl für ihre 20-jährige aktive Mitgliedschaft. Sie erhielten die Ehrennadel in Silber. Wohlhüter stellte bei allen Geehrten ihr überdurchschnittliches Engagement für den Verein in den Vordergrund. „Immer, wenn Hilfe gebraucht wird, seid Ihr ohne Wenn und Aber zur Stelle“, lobte er die vier Frauen.

Alle Elemente vereint

In der zweiten Hälfte trumpfte die Kapelle dann noch einmal so richtig auf. Mit den Stücken „Flight“, „Earth, Wind & Fire“ und „How to train your Dragon“ lieferten sie ein brillantes Programm ab. Bei dem Abschlussstück „Musik, das fünfte Element“ wurden dann alle Elemente vereint. Doch das Publikum wollte die Musiker nicht ohne Zugabe gehen lassen und brachte mit tosendem Beifall seine Begeisterung zum Ausdruck. „In diesem Fall lasse ich mich gerne zu einer Zugabe überreden“, sagte sich Dirigentin Kramer.