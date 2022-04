Musikkapelle Krauchenwies lädt zum Frühjahrskonzert

Die Musiker der Musikkapelle Krauchenwies freuen sich, dass sie nach mehreren abgesagten Konzertterminen in der Pandemie am Samstag, 9. April, ab 20 Uhr wieder in der Waldhornhalle ein Konzert spielen dürfen. Geplant ist eine musikalische Reise in den Schwarzwald (Markus Götz: „Silva Nigra“), zur Weinlese am Kaiserstuhl (Mario Bürki: „The Grapes of the Sun“), zu alpinen Gletschern, die vom Klimawandel bedroht sind (Armin Kofler: „Schmelzende Riesen“) und sogar auf einem fliegenden Teppich direkt in den Orient (Arr. Johnnie Vinson: „Music from Aladdin“).