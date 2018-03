Musikalischer Nachwuchs gibt Visitenkarte ab

80 Kinder und Jugendliche haben sich am Sonntag mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern zum Vorspielnachmittag der Musikschule im Waldhorn eingefunden. 122 Kinder aus den vier Teilorten nehmen zurzeit einzeln oder in Kleingruppen das umfangreiche Unterrichtsangebot wahr. Für die Musikschule der Gesamtgemeinde mit ihren vielen Vereinsausbildern und Lehrern der Musikschulen ist dieser Tag stets auch eine Möglichkeit, Rechenschaft über ihr Wirken abzulegen.

Die Kinder hatten fleißig auf den großen Termin hingearbeitet und waren, wie die achtjährige Lina aus Göggingen gestand, „sehr aufgeregt“. Noch dazu, weil sie alleine auf der riesigen Bühne ihr Stück „Vier ist zu viel“ auf der Klarinette spielen musste. Dass ihre Eltern ebenso mitgebibbert haben, merkte sie nicht.

Das Programm war ehrgeizig zusammengestellt. Blockflötenklänge von Erst- und Zweitklässlern standen für den ersten Schritt in die Welt der Noten und Töne. Alle Musikanten erhielten so starken Applaus, dass sie gut motiviert wieder weiter-üben können. Der scheidende Leiter der Musikschule, Michael Hartnagel, machte den Jungmusikanten mit viel Lob Mut für den weiteren Weg. Der Auftritt der Jugendkapelle war wieder der Höhepunkt. Unter der Leitung von Szemy Hatvani zeigten sie nicht nur ihre modischen Sneakers, sondern auch, wie durch fleißiges Üben ein eindrucksvolles „Smoke on the water“ präsentiert werden kann. Der Tag klang aus mit Worten des Dankes vom neuen Leiter der Musikschule, Patrick Holl, an seinen „rastlosen Vorgänger“ Michael Hartnagel. Für den gab es noch einmal einen riesigen Applaus.