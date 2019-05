Montessori Kinderhaus erhält Auszeichnung für biologische Vielfalt

Das Montessori Kinderhaus drei Linden in Hausen am Andelsbach hat von Ortsvorsteher Helmut Seeger am Freitag das Qualitätssiegel der UN-Dekade für biologische Vielfalt der zahlreichen Projekte am Kinderhaus überreicht bekommen. Am gleichen Tag durften die Kinder außerdem eine selbstgestaltete Ranch einweihen. Auch Gerhard Stumpp vom BUND war zur Veranstaltung gekommen und freute sich über die Auszeichnung.

Bei strahlendem Sonnenschein führten die Kinder ihren Eltern einen Bienentanz auf und sangen gemeinsam das Spinnenlied, bevor ihnen das Qualitätssiegel der UN-Dekade überreicht wurde. Bei diesem Siegel werden laut Gerhard Stumpp die Teilnehmer aufgefordert, sich um ein bestimmtes Thema zu kümmern und dementsprechend für ihr Engagement für den Naturschutz geehrt. Alle zwei Jahre wechsle der Schwerpunkt. „Im Moment liegt er bei Insekten“, sagt Stumpp. Jeden Monat werde ein Projekt ausgezeichnet.

Das Montessori Kinderhaus war zur Teilnahme am Projekt bestens aufgestellt: neben einem Insektengarten und einer Kräuterschnecke gibt es auch Äpfelbäume, ein Hochbeet und eine Beerenhecke sowie Weinreben, selbstgezogene Tomaten, einen Kartoffelacker und eine Schmetterlingswiese. Das frisch eingeweihte Projekt, eine liebevoll mit Pflanzen gestaltete „Wildbienen-Pferde-Ranch“, in der sowohl die ungefährlichen Wildbienen sowie die Spielzeugpferde aus Holz untergebracht sind, ergänzt das Angebot.

Die Kinder dürfen draußen beim Gärtnern und Forschen der Natur selbst Hand anlegen. „Ich finde diese Themen in der heutigen Bildungsarbeit sehr wichtig“, sagt Kinderhausleiterin Bettina Jäger. „Vor allem beim Thema Artensterben, das uns wohl noch ewig begleiten wird, ist es wichtig die Kinder so früh wie möglich zu sensibilisieren.“