Moderneres Strandbad kommt gut an

Der Umbau hat jetzt ein Ende: Im Beisein zahlreicher Gäste sind die neuen Gebäude im Strandbad am Steidlesee am Dienstagabend offiziell eingeweiht worden. Der Gemeinderat machte sich nach seiner Sitzung auf den Weg dorthin. Strandbadchefin Andrea Reutter hatte für alle ein vorzügliches Büfett im Grünen vorbereitet.

Neben den Räten, Bürgermeister Jochen Spieß, dem Architekten Dieter Sodenkamp und Ortsbaumeister Klaus Hipp waren auch alle am Umbau beteiligten Firmenchefs anwesend. Spieß begrüßte die Gäste „an einem der schönsten Plätze der Gemeinde“. Zur seit Jahrzehnten großen Beliebtheit des Strandbads trage vor allem dessen idyllische Lage und die Gastronomie bei. Spieß brachte noch einmal die Bausumme von 450000 Euro in Erinnerung, für die noch 50000 Euro Zuschuss zu erwarten sind. Dies war bereits zuvor in der Gemeinderatssitzung verkündet worden. Um zu untermauern, dass sich die Investition gelohnt hat, zog er einen Brief aus Meßkirch heran, in dem sich jemand für das neue Bad bedankt hat.

„Eine richtige Investition“

Ein Dank ging auch an die Handwerker, die unter einem ziemlichen Druck gestanden hatten. Unter den Anwesenden war auch Bauingenieur Horst Tittel, der, genau wie Architekt Sodenkamp, bereits vor 40 Jahren mit dabei war. Als treuen Badegast begrüßte Spieß noch den ersten Landesbeamten und Bürger von Krauchenwies, Rolf Vögtle, dessen Amt sich gegenüber der Anlage kooperativ zeigte.

Auch beim Gemeinderat bedankte sich der Bürgermeister. Obwohl der See nur gepachtet sei und der Gemeinde nur der Grund und Boden gehöre, sei er bereit gewesen, die doch stattliche Summe bereitzustellen. „Die Lage kann uns keiner nehmen. Und daher war es auch eine richtige Investition“, sagte Spieß. Auch die eigene Verwaltung bekam mit dem Ortsbaumeister noch ein Lob, der es wiederum an die heimischen Firmen weitergab: „Mit Auswärtigen wäre der Zeitplan nicht einzuhalten gewesen“, sagte er.

Dieter Sodenkamp erinnerte sich daran, wie er als kleiner Bub auf der anderen Seite des heutigen Sees stand und statt der nassen Hinterlassenschaft des Kiesabbaus eine Wiese sah. „Das war 1948“, sagte er. „Was ich aber selten erlebt habe war die Frage, dass ich manchmal nicht wusste, wer der Auftraggeber ist – die Gemeinde oder die Pächterin.“ Damit provozierte er ein herzliches Lachen unter den Gästen. Eine gute Gelegenheit für Reutter, sich beim Architekten für ihr „Reuttertemperament“ während der Bauphase zu entschuldigen. Mit verschmitztem Gesichtsausdruck merkte sie in Richtung von Bürgermeister Spieß an, dass es auch nach dem Umbau immer noch Potenzial nach oben gebe. Der wusste wohl, was sie meint. Diejenigen, die die Gebäude nach dem Umbau noch nicht selbst in Augenschein genommen hatten, gingen anschließend durch alle Räume und staunten nicht schlecht. Für Hans-Peter Kernler aus Hausen ist der Bau funktionell und gut. Luitgard Mauch kannte das Gebäude nicht und findet die Räume, vor allem auch die neue Küche und Kühlräume, „absolut gelungen“.

Die Küche wurde vergrößert

Das Strandbadgebäude war seit März umfangreich erweitert und umgebaut worden. Die Küche wurde modernisiert und vergrößert, ebenso die Terrasse. Neu ist auch eine moderne Anlieferungszone mit zwei Kühlräumen und eine Umkleide fürs Personal. Unter anderem gibt es auch neue Toilettenräume sowie ein neues Behinderten-WC. Darüber hinaus wurde alles frisch gestrichen und auf den neuesten Stand der Technik gebracht.

Nach SZ-Informationen hat die Gemeinde die Pacht, die Reutter zahlen muss, aufgrund der Investitionskosten erhöht. Eine konkrete Zahl wollte Spieß auf Nachfrage aber nicht nennen.