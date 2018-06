Mit einer App den Störchen auf der Spur

Dank des Computerprogramms „Animal Tracker App“ kann Kurt Fischer aus Göggingen den Standort der Störche aus der Gemeinde auch bei ihrem Aufenthalt in den Winterquartieren ausfindig machen.

Er selbst ist seit 2011 in die Störche verliebt. „Da wollte mein Sohn immer mit mir zum ersten Nest in Göggingen gehen“, erinnert er sich. Inzwischen weiß er alles über den Meister Adebar. In einem Ordner ist wie in einem Steckbrief alles über die Krauchenwieser Störche gesammelt.

Neuerdings kann er den Aufenthalt von Störchen auf seinem Tablet-PC und Smartphone verfolgen. 2014 hat die Vogelwarte Radolfzell 100 Sender zur Verfügung gestellt.

Die Storchenbeauftragte beim Regierungspräsidium Ute Reinhard wählte drei der Krauchenwieser Jungstörche für eine Anbringung des kleinen Senders aus. Anlässlich der Beringung erhielten der Storch aus Krauchenwies und zwei Störche aus Ablach jeweils einen Sender.

Wenn Fischer nun das Programm Animal Tracker startet, kann er nicht nur den aktuellen Standort in nahezu Echtzeit sehen, er kann auch die Flugbewegungen der letzten zwölf Monate aufrufen.

„Da erkenne ich, dass alle Krauchenwieser Störche eine Route über den Genfer See, das Rhonetal, die Spanische Küste bis in den Raum Sevilla gewählt haben. Es ist nahezu die kürzeste Strecke, die sie gewählt haben. Acht Tage haben sie dafür gebraucht“, sagt er.

Traurig stimmt ihn, dass der Krauchenwieser Storch Alesia nahe Madrid und Manuela, einer der Ablacher Störche, nahe Sevilla an Strommasten tot aufgefunden wurden. Wenigstens Mira aus Ablach lebt und ist ständig im Raum Cadiz unterwegs.

In der Gemeinde bereitet man die Ankunft der Störche bereits wieder vor. In Göggingen hat die EnBw an einem Nest Stromkabel verlegt und isoliert. In allen Orten werden die Nester noch gereinigt und teils die Höhe reduziert. „Dann sind wir gespannt, wie viele diesmal kommen und in Revierkämpfen um die besten Nester streiten“, so Fischer.