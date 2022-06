Mit 3,2 Promille in die Arrestzelle

Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag musste ein stark alkoholisierter 44-Jähriger auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Wie die Polizei mitteilt, wegen dem Mann in der Bahnhofstraße den Rettungsdienst gerufen. Ein medizinischer Notafall lag aber nicht vor und einen Ort, an den man ihn hätte bringen können, nannte der Mann nicht. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Ein Alkoholtest brachte 3,2 Promille zum Vorschein. Der 44-Jährige musste er die Beamten folglich zur Ausnüchterung auf das Polizeirevier in eine Arrestzelle begleiten. Ihn erwarten nun die Kosten der Übernachtung.