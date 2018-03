Mit 2,3 Promille, aber ohne Führerschein unterwegs

Vermutlich infolge Alkoholeinwirkung ist ein 26-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag gegen 23.20 Uhr in der Straße „An der Staig“ in Richtung Ablach fahrend in Höhe des Sportplatzes nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Nachdem sich der Autofahrer und sein Beifahrer zunächst in der Nähe des Fahrzeuges versteckt hatten, an dem Sachschaden von rund 3000 Euro entstand, entfernten sie sich zu Fuß von der Unfallstelle. Beide konnten jedoch bei den Fahndungsmaßnahmen der Polizei angetroffen und überprüft werden.

Die Beamten veranlassten bei dem verantwortlichen Fahrzeuglenker, dessen Alkoholtest 2,3 Promille ergab und der überdies keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte, die Entnahme einer Blutprobe. Das teilt die Polizei mit.