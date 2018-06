Mini-Ökomobil erhält Preis in Höhe von 12645 Euro

Die drei gemeindlichen Kindergärten der Gemeinde Krauchenwies (Kindergarten Ablach, Kindergarten St. Josef Krauchenwies und das Kinderhaus Drei Linden in Hausen am Andelsbach) haben beim Ideenwettbewerb des Kindermedienlandes Baden-Württemberg einen Förderpreis in Höhe von 12645 Euro gewonnen. Damit wird ab dem kommenden Jahr ein gemeinsames Medienprojekt umgesetzt. Im Foyer des Stuttgarter Literaturhauses nahmen die Krauchenwieser Vertreter ihren Scheck entgegen.

Projekt stärkt die Medienkompetenz

Mit dem „ideeBW-Preis“ werden jährlich originelle Medienkompetenz-Projekte aus Baden-Württemberg ausgezeichnet, welche die Medienkompetenz von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltig stärken.

Die Krauchenwieser Kindergärten konnten mit ihrem Mini-Ökomobil punkten. Das Projekt kombiniert die Themen Umwelt und Medien. An den drei Kindergärten können Kinder mit einem Mini-Ökomobil die Natur entdecken und alles Wichtige über Ökologie lernen. Das von Kindern erdachte und von Vätern selbstgebastelte Mini-Ökomobil enthält alles, was das Naturforscher-Herz höher schlagen lässt: Lupen, Pinzetten und andere Werkzeuge. Damit auch andere Kinder und Eltern über ihre Forschungsergebnisse informiert werden, wollen die Kinder eine Radio-Sendung zum Thema Umwelt produzieren. Die Kombination von aktiver Medienarbeit und Naturkunde gefiel der Jury so gut, dass sie diese Form des Medieneinsatzes im Kindergarten besonders begrüßte. Außerdem lege das Projekt einen guten Ansatz zur Wissensvermittlung vor: Die Erzieherinnen werden nämlich vom Kindermedienland-Programm „Medienwerkstatt Kindergarten“ weitergebildet.

Silke Krebs, Ministerin im Staatsministerium, die als Schirmherrin von „ideeBW“ die Preisverleihung vornahm, nahm in ihrer Rede nochmals Bezug auf die kürzlich erfolgte Erklärung zur Digital-Strategie des Landes Baden-Württemberg. Darin werde auch auf die Verankerung der Medienbildung in den neuen Bildungsplänen hingewiesen: „Es wird zwar immer wieder gesagt, die Jungen können das alles schon. Da bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, die widmen dem einfach nur mehr Zeit als die Eltern.“ Fast 50 Bewerbungen beim Wettbewerb zeigten, dass es regional gleichermaßen großen Bedarf aber auch große Begeisterung in Sachen Medien gebe.

Neben dem Mini-Ökomobil zeichnete die Jury die Schultour des Stuttgarter Jugendsenders StuggiTV, das Projekt „Senioren aktuell informiert“ der Seniorenhilfe Althausen, das Projekt „Mediencoaches für Menschen mit Behinderung“ und das Schulprojekt „FG Medienzentrum“ aus.