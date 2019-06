Mehr als 100 Läufer beim Volkslauf

Pünktlich zum Start des 28. Volkslaufs am Fronleichnamstag hat sich in Hausen am Andelsbach fast perfektes Laufwetter eingestellt. Knapp 200 Läufer aller Altersklassen sind der Einladung des Sportvereins gefolgt. Wie Vorsitzender Dietmar Krug und Birgit Fürst, Organisatorin der Sporttage, erläuterten, ziehen sich die Sporttage des Sportvereins über fünf Tage hin. „Da wir wollen, dass diese Veranstaltung alle anspricht, haben wir daraus ein Fest für die ganze Familie gemacht“, sagte Birgit Fürst. In der Tat konnte sich das Programm sehen lassen.

Es begann am Mittwochabend mit einem Feierabendspaß namens „Freizathlon“, sozusagen ein „Warm-up“ auf Ereignisse der kommenden Tage. Der Donnerstag gehörte sowohl den Teilnehmern des Volkslaufs als auch dem sportlichen Nachwuchs des Vereins. Dieser konnte am Kinderturntag den Besuchern zeigen, was er beim Training gelernt hat. Für Freitag hatte der Verein mit einem Fahrradparcours neue Akzente gesetzt – dazu war ein Boccia-Turnier angesetzt und eine Fußballgaudi für jedermann.

Auch für den Samstag sind den Verantwortlichen die Ideen nicht ausgegangen. Da konnte das Sportabzeichen gemacht werden und – ebenfalls neu im Angebot des SV Hausen am Andelsbach – ein Einführungskurs im „Cross-Skating“ belegt werden. „Das ist ein Ganzkörpertraining mit Spaßfaktor“, versprachen die Organisatoren. Und wer dachte, dass den Vereinsmitgliedern am Sonntag die Puste ausgehen würde, hat sich getäuscht: Da stand unter anderem ein Volleyballturnier auf dem Programm, sowie die Boccia-Finalspiele. Natürlich war an allen Tagen für reichlich Verpflegung und weitere Kurzweil gesorgt.

Volkslauf ist der Höhepunkt

Einer der Höhepunkte des Sportfestes waren auf jeden Fall die Läufe für Jung und Alt, Männlein und Weiblein, Profis und Freizeitsportler. Beim Hauptlauf über zehn Kilometer starteten 112 Läuferinnen und Läufer, wobei Philippe Decouter vom „Sportsteam Osterhues“, Altersklasse männlich unter 35 Jahren, mit 37 Minuten 30 Sekunden die schnellste Zeit hinlegte. Mit 37 Minuten 45 Sekunden war ihm Richard Oswald, Altersklasse männlich unter 40 Jahren aus Riedlingen dicht auf den Fersen.

Die schnellste Frau über diese Strecke und siebte in der Gesamtwertung war Ricarda Rapp, Altersklasse weiblich unter 30 Jahren, vom TSV Stetten am kalten Markt. Die in der regionalen Laufszene wohlbekannte Läuferin ließ mit mit einer Zeit von 40 Minunten 39 Sekunden den Rest des Läuferfeldes hinter sich. Viel anerkennenden Beifall erhielten die ältesten Sportler des Hauptlaufs, Anne Felk, Altersklasse weiblich unter 65 Jahren, die eigens für diesen Lauf aus Ulm angereist war, sowie Walter Blessing aus Unterkirnach und Volker Langlotz vom ALZ Sigmaringen, beide gestartet in der Altersklasse männlich unter 80 Jahren. Bemerkenswert: Keiner dieser drei kam als Letzter ins Ziel.

Eröffnet wurden die Läufe von den Allerkleinsten. Im Bambini-Lauf über 400 Meter starteten rund 60 Mini-Kids, wobei mancher dieser Kleinen dem Schnulleralter noch nicht entwachsen war. Da ging natürlich nichts ohne die Eltern, die zum Teil mitgelaufen sind. Strahlende Gesichter bei den Minis und den Eltern entschädigten für die Mühe, auch erfüllte die überreichte Medaille und die Urkunde die kleinen Sportler mit Stolz. „Wir erheben für den Bambini-Lauf keine Gebühr“, sagte Birgit Fürst, „uns geht es darum, den Kleinen ein Erfolgserlebnis zu verschaffen, das Ansporn sein soll“.

Deshalb startet jedes Kind mit der Nummer Eins, es wird keine Zeit genommen und alle bekommen eine Medaille mit Urkunde. „Wir haben einige Erwachsene im Verein, die ihre Bambini-Trophäe immer noch an der Wand hängen haben“, so Fürst, die seit 18 Jahren die Hausener Sporttage organisiert.