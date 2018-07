Zum letzten der vier Nachholspiele in der Fußball-Landesliga des FC Krauchenwies gastiert heute der TSV Harthausen/Scher auf dem Schulsportgelände. FCK-Trainer Georgios Fotiou warnt davor, die bereits als Absteiger feststehende Mannschaft des TSV Harthausen/Scher zu unterschätzen.

„Wir müssen den Gegner respektieren, erstnehmen, dürfen ihn nicht unterschätzen“, warnt FCK-Coach Georgios Fotiou seine Mannschaft und alle Anhänger, die sich schon in Sicherheit wiegen. „Natürlich rechne ich noch. Die direkten Absteiger stehen zwar fest, aber laut meiner Rechnung besteht die Gefahr durchaus, dass Laup-heim absteigt und dann ist der Relegationsplatz nicht sehr weit entfernt. Das ist nicht utopisch. Wir brauchen drei Punkte, um den Klassenerhalt endgültig zu sichern“, sagt Fotiou. Das Beispiel FV Bad Saulgau aus dem vergangenen Jahr, als die Lokalrivalen am letzten Spieltag von Platz acht auf Rang 13 durchsackten, ist dem Krauchenwieser Trainer Warnung genug. „In Albstadt wird es schwer zu punkten und ich möchte nicht am letzten Spieltag eine Zitterpartie erleben.“

Heute fehlen die beiden Bausback-Brüder. Tamo Bausback wird aufgrund seines Muskelfaserrisses in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen, Eike Bausback ist noch im Urlaub. Alle anderen Spieler sind wieder an Bord, zwar plagte sich der eine oder andere mit kleinen Wehwehchen und Krankheiten herum, aber die sind überstanden. Auch Thomas Waldraff kehrte zuletzt wieder in die Abwehrkette zurück. Dazu steht André Landgrebe als Alternative wieder zur Verfügung. Der Gegner muss nach einem Jahr zwar wieder zurück in die Bezirksliga, will seine Haut aber auch in den letzten drei Saisonspielen so teuer wie möglich verkaufen. „Ich habe das Harthausener Spiel gegen Isny gesehen. Ich habe schon lange kein so turbulentes Spiel mehr verfolgt“, erinnert sich Fotiou. „Karten, Freistöße, Elfmeter. Natürlich hatte Isny viele Chancen, aber Harthausen ist keine Mannschaft, die sich aufgegeben hat. Das hat auch das Spiel gegen Wangen gezeigt. Sie haben das System verändert, stehen nun in der Abwehr kompakter. Natürlich habe ich auch Schwächen ausgemacht …“, sagt Fotiou vielsagend. Welche, das wird sich heute zeigen.