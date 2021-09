Lunita-Lauf bringt über 11 000 Euro ein

Der Lunita-Lauf hat nach einer Corona-Zwangspause kürzlich wieder stattgefunden, teilt Fabian Catania, Organisator an der Sophie-Scholl-Schule mit. Was als „aus der Not geborene Idee“ mit sechs Einzelläufen und neu abgemessener Strecke als Versuch startete, entpuppte sich sehr bald als gute Alternative zum bisherigen Laufen im Prinzenpark. „So lerne ich die einzelnen Schüler viel besser kennen“, sagte Bobby Lutz, der Gründer von Lunita, der an allen sechs Läufen mit dabei war.

Coronabedingt durften nicht alle Schüler gleichzeitig starten, sondern mussten klassenweise zum Laufen antreten. Um die Organisation zu erleichtern, wurde eine neue 500-Meter-Strecke direkt ums Schulgelände herum gefunden. Den Anfang machte die Klasse 3b, die drei Stunden lang lief. Am Ende des Tages schlug ein beeindruckender Schnitt von 11,8 Kilometer pro Schüler zu Buche. Da hatten sich alle ein, zwei oder sogar drei Eis von Bobby Lutz redlich verdient. Selbst mit Eis in der Hand wurde zumindest eine langsame Runde gelaufen.

Einen Tag später war die Klasse 2a an der Reihe. Nachdem die ersten Kilometer wegen des schlechten Wetters in der Halle gelaufen wurden, konnten die Schüler bald auf die Außenstrecke umziehen, bevor dann ein Gewitter und ein massiver Regenschauer eine 40-minütige Laufpause erzwangen. Unermüdlich liefen die Schüler, angefeuert von einigen Eltern und Geschwistern, danach auch klatschnass noch weiter bis die Zeit zu Ende war.

Beim dritten Lauf waren die ganz Kleinen der Klasse 1a am Start. Mit dem sonnigen Wetters, der tollen Stimmung und der beeindruckenden Leistungen der Läuferinnen und Läufer merkten die Organisatoren laut Catania langsam: Die Runde beim Sportplatz beginnen und enden zu lassen, das sei mehr als nur eine Notlösung. Schattenplätze, Sitzmöglichkeiten, Sanitäranlagen und gekühlte Getränke waren direkt vor Ort.

Ein Erstklässler nach dem anderen knackte die 10 Kilometer. Am Ende war alleine die 1a für einen Spendenbetrag von über 1700 Euro verantwortlich. Und es ging noch weiter: Am nächsten Tag waren die Klassen 4a und 4b an der Reihe. Ein Dutzend Blasen an den Füßen sowie ein Laufdurchschnitt von über 13 Kilometern lautete am Ende die beeindruckende Bilanz. Schüler Felix Biedermann aus der 4b war es dann auch, der fast einen Halbmarathon zustande brachte und ganz alleine, ohne Hilfe von Geschwistern oder Eltern, 20 Kilometer lief.

Am vorletzten Lauftag zeigte die Klasse 3a, welche Energie in ihnen steckt. Trotz verkürzter Laufzeit wegen eines Nachholspiels auf dem Sportplatz, liefen die Schülerinnen und Schüler im Schnitt mehr als 12 Kilometer. Den Abschluss machte die Klasse 2b. Schüler, Eltern, Geschwister, Lehrer, Sponsoren, Helfer, Haustiere und Bobby Lutz selbst liefen immer wieder an den sechs Lauftagen mit. Am Ende kamen so 1354 Kilometer und eine Gesamtsumme von 11 080,75 Euro zustande.

„Ich möchte mich bei allen Eltern und Angehörigen bedanken, die unsere Schüler gesponsert haben sowie allen Klassensponsoren und Privatpersonen“, sagt Catania. Der Sponsor-Partner „Optigrün“ habe zunächst 500 Euro gespendet – Weitere 500 Euro kamen aber noch hinzu, da ein Mitarbeiter von „Optigrün“ die von der Firma versprochene Impfprämie von 500 Euro an Lunita weiterreichte. Und auch der Drogeriemarkt „dm“, der zum ersten Mal als Sponsor angefragt wurde, agierte mit drei Filialen als Klassensponsor.

Mit dem Projekt Lunita setzt sich Bobby Lutz mit seinem Team seit 2012 für die Kinder in Duala in Kamerun ein. Mit den gesammelten Spendengeldern konnte bisher ein Waisenhaus für rund 60 Kinder errichtet werden. Außerdem haben die Helfer eine Photovoltaik-Anlage, einen Brunnen, eine kleine Landwirtschaft, ein Spielplatz sowie eine Sportanlage errichtet. Der Lunita-Spendenlauf der Sophie-Scholl-Schule sammelt jedes Jahr weitere Spenden für dieses Projekt. Bobby Lutz war bis Redaktionsschluss für ein Statement nicht zu erreichen.