Zwei verkeilte Lastwagen haben am Freitagmittag den Verkehr auf der B 311 in Krauchenwies lahmgelegt. Gegen 13.30 Uhr streiften sich die beiden Fahrzeuge an der steilsten Stelle der Kurve in Richtung Ostrach und Rulfingen. Um kurz nach 14 Uhr wurden die Fahrzeuge dann auf die Seite gefahren, sodass die Polizei den Unfall aufnehmen konnte und der Verkehr wieder fließen konnte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest.