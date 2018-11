Langer Kampf eines Patienten: Behinderter darf endlich Parkplätze nutzen

Der lange, leidvolle Kampf des Ablachers Konrad Günter um die Erlaubnis, auf Behindertenparkplätzen parken zu dürfen, ist vor kurzem erfolgreich zu Ende gegangen.

Seit über einem Jahrzehnt leidet Günter an Parkinson. Nur noch unter schlimmen Schmerzen ist ihm die Fortbewegung in winzigen Schritten mithilfe eines Rollators möglich, außer Haus ist der Mann auf einen Rollstuhl angewiesen. Wie die schwäbische Zeitung berichtete, hatte er zwar schon einen Behindertenausweis, allerdings nur mit dem Merkzeichen „G“ für Gehbehinderung. Bis jetzt fehlte ihm das Merkzeichen „aG“ für außergewöhnliche Gehbehinderung, die es ihm und seiner Frau, die ihn alleine betreut, nun ermöglicht, Behindertenparkplätze zu nutzen.

Konrad Günter kämpft verzweifelt um die Anerkennung einer „außergewöhnlichen Gehbehinderung“. (Foto: Laabs)

Dass bei Konrad Günter eine außergewöhnliche Gehbehinderung vorliegt, sieht man auf den ersten Blick. Dennoch lehnte das Landratsamt seinen Antrag auf die Einstufung als „außergewöhnlich gehbehindert“ ab. Auch eine mündliche Gerichtsverhandlung vor dem Sozialgericht in Konstanz kam noch sowohl am 22. August 2017, als auch am 18. Januar 2018 zu einem für Günter negativen Ergebnis.

Ehrenamtlicher Helfer nahm den Fall in die Hand - mit Erfolg

Erst die Übernahme seines Falls durch Peter Stumm, den Leiter der Buchloer Kontaktstelle vom Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderte, brachte den Durchbruch. Der pensionierte Polizeibeamte engagiert sich seit 30 Jahren ehrenamtlich für die Rechte Körperbehinderter. Dass er sich gut im Verwaltungs- und Sozialrecht auskenne, sei ein großer Vorteil, so Stumm, „denn die meisten Anwälte tun das nicht“. Stumm, mit dem Günter Ende des vergangenen Jahres Kontakt aufgenommen hatte, verfolgte den Prozess vor dem Konstanzer Sozialgericht und riet direkt danach dem Anwalt Günters, sein Mandat niederzulegen – was dieser auch tat. Stumm wurde zum Bevollmächtigten Günters erklärt und stellte einen Antrag, um die Verschlechterung von Günters Gesundheitszustand zu dokumentieren. Schließlich landete der Fall beim Regierungspräsidium in Stuttgart. „Also gut, dachte ich mir, gehen wir halt vors Sozialgericht“, erzählt Stumm. Doch noch bevor es zur Verhandlung kam, wurde der Behindertenstatus Günters mit dem Merkzeichen „außergewöhnliche Gehbehinderung“ rückwirkend ab Mai 2017 anerkannt.

Wie also kam es zu der Fehlentscheidung? Laut Konrad Günter entschied ein 85-jähriger, pensionierter Arzt für das Landratsamt Sigmaringen allein nach Aktenlage über seine Anträge auf den Behindertenausweis. „Der Mann hat mich kein einziges Mal zu Gesicht bekommen“, erzählt Günter, da sei es ja eigentlich kein Wunder, dass die Entscheidung so falsch ausfallen konnte. Günter kritisiert den Umgang des Landratsamtes mit seinem Fall scharf.

Landratsamt: Gesetz lässt Entscheidung nach Aktenlage zu

Tobias Kolbeck, Pressesprecher des Landratsamts, erklärt auf Nachfrage dazu, das Landratsamt prüfe die Anträge vorschriftsmäßig. Laut Sozialgesetz sei jedoch tatsächlich keine direkte Untersuchung durch den Mediziner, der über den Antrag entscheidet, vorgesehen. Darüber hinaus könne er aus Datenschutzgründen keine Auskunft über Einzelfälle erteilen. Der ehemalige Polizeibeamte Peter Stumm lässt kein gutes Haar an der Verwaltung. „Die haben Herrn Günters Anliegen nur stattgegeben, weil ich die Sache immer wieder in Erinnerung gebracht habe“, sagt der Bevollmächtigte. „Es ist eine Schande, dass die Behörden so mit den Menschen umgehen, die sich gar nicht richtig dagegen wehren können“, schimpft Stumm.

Als Ursache für die Probleme, die Betroffene wie Konrad Günter haben, vermutet er eine inoffizielle Anweisung der baden-württembergischen Behörden, Behindertenausweise für Schwerbehinderte nur sehr zurückhaltend auszustellen. Der Grund dafür wiederum bestünde in mangelnder behindertengerechter Infrastruktur. Solche Thesen weist Kolbeck allerdings als Verschwörungstheorien zurück.