Land unterstützt Hochwasserschutz in Krauchenwies

Das Land Baden-Württemberg unterstützt den Ausbau des Hochwasserschutzes in der Gemeinde Krauchenwies mit knapp 2,7 Millionen Euro. Das teilt das Umweltministerium in einer Pressemeldung mit.

In Krauchenwies kam es in der Vergangenheit bereits mehrfach zu kleineren Überschwemmungen. Für die Zukunft prognostiziert die Hochwassergefahrenkarte des Landes entlang des Andelsbachs dort regelmäßig wiederkehrende, teils massive Überflutungen.

Vor diesem Hintergrund hat die Kommune ein Konzept für den umfänglichen Schutz der betroffenen Bebauung und Infrastruktur erstellt. Gebaut werden ein Hochwasserrückhaltebecken im Hauptschluss des Andelsbachs mit einem Volumen von 570 000 Kubikmetern Wasser sowie ein gut ein Kilometer langer Schutzdeich mit einer mittleren Höhe von 3,5 Metern südlich von Krauchenwies im Andelsbachtal. Begleitend werden geringfügige lokale Optimierungsmaßnahmen im Ort durchgeführt. Die Kosten dieser ersten Vorhaben belaufen sich auf etwa 4,8 Millionen Euro. Spatenstich wird voraussichtlich Mitte dieses Jahres sein.

„In Anbetracht der Risiken eines Hochwassers ist es enorm wichtig, in wirksame Schutzmaßnahmen zu investieren“, betonte Umweltminister Franz Untersteller in Stuttgart. Auch der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (CDU) freut sich über den Zuschuss: „Es ist für den Hochwasserschutz in Krauchenwies ein wichtiges Projekt. Deshalb habe ich mich auch für den Antrag der Gemeinde für das Projekt mit Hochwasserrückhaltebecken und Schutzdeich eingesetzt. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die Maßnahme trotz Coronakrise zügig umgesetzt werden kann.“

Für den Bau von Hochwasserschutzeinrichtungen stellt das Land seinen Städten und Gemeinden in diesem Jahr rund 49,7 Millionen Euro zur Verfügung.