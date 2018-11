Kursanatorium entpuppt sich als Ort der Freude und Missverständnisse

Dass sich seit Anfang September zweimal pro Woche sieben Laienschauspieler in der Festhalle wie in einem Kursanatorium fühlen, hat einzig mit dem Auftritt der Ablacher Bühne zu tun. In dem Theaterstück „Eiermeiers Kurschatten“ werden alle Klischees eines Kuraufenthalts treffsicher präsentiert.

Der Dreiakter von Erika Elisa Karg ist, was Spritzigkeit und Bauernschläue angeht, keineswegs karg. Wie schön könnte ein Kuraufenthalt sein, gäbe es nicht Ehepartner und Gschpusis, die mal zu Besuch kommen, junge Praktikanten, die aussehen wie Doktor Lewandowski aus „Bettys Diagnose“ und daraus resultierend Zoff ohne Ende. Aber der baut sich langsam auf. Und das Publikum weiß, anders als im Tatort, wie sich alles entwickeln könnte. Kurgast nach Maß und Lebemann zugleich ist Ignaz Meier (Frank Beck) der Eiermann. Weit gereist und umgarnt von Frauen. Bis, ja bis ihm seine Klothilde (Traudl Heise) auf die Spur kommt und per Regenschirm und auf boirisch aufräumt. Ganz anders Alfons Mayer (Eduard Klink). Verliebt in Streichhölzer, man sollte ihm bei der Premiere welche mitbringen, und zunehmend auch in die flotte Lilo Puppe (Manuela Klink), die aber schon ein Techtelmechtel mit „dem Eiermann“ hat . Lilo hat in Kunigunde Stumm (Gabi Strobel) eine in jeder Hinsicht schlagfertige Konkurrenz.

Wie schlagfertig, das beweist sie Mitte des dritten Aktes, als sie aufgestylt und kaum erkennbar dem Eiermann griechisch-römisch zusetzt. Blaue Flecken nicht ausgeschlossen. Sie hat ihren Spaß und das Publikum sicher auch. Und als ob nicht schon genug Turbulenzen vorhanden sind, trifft auch noch die Mutter von Alfons Mayer, Adele (Karin Hapke) ein. Quirlig und selbst stets um den Filius besorgt, passt sie bestens in jede Szene.

Mit einer Ausnahme begeben sich alle von Anfang an in einen Strudel der Verwirrungen bei dem nur Praktikant Andy (Lorenz Wagner) den Überblick behält und dabei stets eine „offene Hand“ hat. Die Dekoration ist reduziert, scheinbar alles Kassenpatienten. Friedericke Uetz hat aber noch viel Farbe im Eimer und die kommt bis zur Premierevorstellung am Samstag, 15. Dezember, noch an die Wand.

Termine und Karten

Die Aufführungen in der Ablacher Festhalle finden am 15. Dezember, 22. Dezember, 26. Dezember und 29. Dezember statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Besucher der Premiere erhalten eine kleine Überraschung. Die Küche bietet ab 18.30 Uhr und in der ersten Pause warme Speisen zur Stärkung an.