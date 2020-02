Mehr als der Veranstalter erwartet hatte, füllte sich am Samstagabend die Schlossgartenhalle in Jungnau. Unter dem pazifistischen Motto „Fasnet for future“ hatten die Jongner Zigeiner zum Bürgerball eingeladen. Mit wiederverwendeter Tischdeko der Vorjahre, Recycling- Kostümen und Altpapier in Origami-Blüten am Hut zeigten sich Gastgeber und Gäste genauso einfallsreich wie die Akteure auf der Bühne. Ein unterhaltsames Showprogramm zelebrierte unter anderem den Drang der Jungnauer, in absehbarer Zeit zur modernen Kreisstadt zu mutieren.