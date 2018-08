Kulturzirkel steht vor Festwochenende

Nach langwierigen Vorbereitungen ist es bald endlich soweit: Der Kulturzirkel aus Hausen am Andelsbach feiert im kommenden Monat ein großes Fest zum 25-jährigen Jubiläum – und zwar mit einem Doppelschlag. Am Samstag, 22. September, präsentieren die Kultur-Begeisterten die sogenannte „KuLTuS-Night“. Tags darauf, am Sonntag, 23. September, kommen die „Blechbixn“. Beide Veranstaltungen finden in der Turn- und Festhalle in Hausen am Andelsbach statt. „Trotz Sommerpause haben wir momentan also alle Hände voll zu tun“, sagt Hans-Peter Blersch vom Kulturzirkel.

Zur „KuLTuS-Night“ am Samstag, 22. September, kommen vier Künstler mit ganz unterschiedlichem Programm nach Hausen. Robbi Pawlik, Mia Pittroff, Volker Diefes und Niko Formanek sind allesamt bekannte Kabarettisten, Comedian und Entertainer, die über ein eigenes, abendfüllendes Programm verfügen und damit auch regelmäßig auf den renommierten Kleinkunstbühnen unterwegs sind.

Robbi Pawlik ist ein Comedian, der Musik und Typen-Comedy miteinander verbindet. Mit seiner Figur „Bademeister Rudi Schaluppke“ hat sich der Kölner beispielsweise bei den drei Quatsch Comedy Clubs, Schmidts Tivoli oder den Berliner Wühlmäusen eine Fangemeinde erspielt. „Bademeister Rudi Schaluppke“ erzählt bissige Geschichten von seinem Arbeitsplatz.

Mia Pittroff inspiziert in ihrem neuen Programm hintersinnig und mit ihrem lakonischen Humor das scheinbar Bekannte und Alltägliche.

Volker Diefes präsentiert in seinem Programm „Ein Bauch ist schon mal ein Ansatz“ Kabarett gegen Abnehmwahn und Diätenerhöhung. Er will niemals zynisch, sondern immer charmant sein. Ob das klappt? Diefes setzt auf eigene Songs mit Ohrwurmcharakter, die er gemeinsam mit seinem Musik-Produzenten Michel C. Kent im Studio aufgenommen hat.

Niko Formanek ist in Österreich bekannt wie ein bunter Hund. Aktuell tourt er mit seinem neuen Soloprogramm „Gleich Schatz…!“ durch Deutschland. In Formaneks Programm geht es nicht um Politik, Sozialwissenschaften und Weltschmerz: Er erzählt vom wirklichen Leben. Ihm geht es um die täglichen Peinlichkeiten und Katastrophen, die Männer auslösen.

Die KuLTuS-NIGHT werden die vier Künstler gemeinsam gestalten und sich dabei gegenseitig moderieren. „Sie werden unseren Besuchern mit Sicherheit für ein paar Stunden grandiose Unterhaltung bieten“, ist Blersch überzeugt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Am Sonntag, 23. September, geht es dann musikalisch weiter – mit den „Blechbixn“. Bayrisch frech, bodenständig und weltoffen - so krempelt das eingeschworene Mädelsquartett aus Niederbayern seit einiger Zeit die noch immer männlich dominierte Blasmusikszene um. Egal ob Disco oder Bierzelt, Heimatabend oder Festivalbühne - die Blechbixn wollen mit ihrem druckvollem Brass-Sound und ihrem Humor auch die Turn- und Festhalle in Hausen erobern. Wer beim Stichwort „Blasmusik“ nur an die bierselige Gemütlichkeit älterer Herren denkt, irrt: Trompeterin Karin und Tine, Akkordeonistin Judith und Posaunistin Hilde setzen sich musikalisch keine Grenzen. Besonderes Kennzeichen ist der vierstimmige Gesang im kernigen Dialekt.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 16.30 Uhr.