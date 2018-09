Kulturzirkel feiert mit „Kultus-Night“ und den Blechbixn in Hausen

Der Kulturzirkel aus Hausen am Andelsbach feiert am Wochenende, Samstag, 22., und Sonntag, 23. September, ein großes Fest zum 25-jährigen Jubiläum. Am Samstag präsentieren die Kultur-Begeisterten die sogenannte „Kultus-Night“. Hier kommen ab 20 Uhr vier Künstler mit ganz unterschiedlichem Programm. Robbi Pawlik, Mia Pittroff, Volker Diefes und Niko Formanek sind allesamt bekannte Kabarettisten, Comedian und Entertainer, die über ein eigenes, abendfüllendes Programm verfügen. Tags darauf, am Sonntag, kommen ab 18 Uhr die „Blechbixn“ (Foto). Bayrisch frech, bodenständig und weltoffen - so krempelt das eingeschworene Mädelsquartett aus Niederbayern seit einiger Zeit die noch immer männlich dominierte Blasmusikszene um. Beide Veranstaltungen finden in der Turn- und Festhalle in Hausen am Andelsbach statt. Am Samstag kostet der Eintritt im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 25 Euro, am Sonntag im Vorverkauf 18 Euro und an der Abendkasse 20 Euro. Es gibt noch reichlich Karten. Foto: gregor Wiebe www.huckleberryking.com