Kriegskameradschaft ernennt Hans Beck zum Ehrenmitglied

Bei der Militär- und Kriegerkameradschaft Göggingen muss notgedrungen eine Satzungsänderung vorgenommen werden, da keine Wehrpflicht mehr bestehe. Das erklärte Vorsitzender Franz Beck bei der Hauptversammlung im Gasthaus Adler am Samstagabend.

In der bisherigen Satzung ist aufgeführt, dass die Mitglieder aktiv Soldat gewesen sein müssen. Der Verein muss sich jedoch für alle Interessenten öffnen und den Gegebenheiten anpassen, um weiterhin bestehen zu können, wie in der Versammlung besprochen wurde. Dem Verein gehörten in den 1970er Jahren teils über 90 Mitglieder an, was mit der Pflicht zur Bundeswehr zu tun hatte. Harald Willusch regte dazu an, dass sich die Vereinsmitglieder für neue Mitgliederwerbung einsetzen sollten. Derzeit sind es 47 Mitglieder, und bei einem Mitglied stand an diesem Abend eine besondere Ehrung an. Hans Beck wurde für seine 60-jährige Mitgliedschaft zum Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende würdigte die langjährige Treue zum Verein von Hans Beck. Nach der Wiedergründung des Militär- und Kriegerkameradschaftsvereins am 25. Oktober 1958 ist Beck bereits am 8. März 1959 dem Verein beigetreten und hat auch als aktiver Soldat die Kriegsjahre mitgemacht. Während den ehrenden Worten des Vorsitzenden und der Überreichung der Ehrenurkunde erhoben sich die Anwesenden von ihren Plätzen und bekundeten mit Beifall die besondere Auszeichnung für den 93-Jährigen, der sich mit bewegten Worten für die hohe Auszeichnung bedankte.

Für 20 Jahre als Vereinskassier erhielt Eugen Schober ein Präsent überreicht. Alfons Veeser gab daraufhin mit seinem Jahresbericht einen Rückblick auf das Sommerfest sowie das Treffen bei den Kameraden in Betzenweiler, den Jahresausflug nach Waldshut wie auch die Beteiligung am Volkstrauertag in Göggingen. Das Sammeln in der Gemeinde für die Kriegsgräber ergab die stolze Summe von 821,20 Euro. Als Terminvorschau für das diesjährige Sommerfest gilt der 4. August 2019.