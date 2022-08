Krauchenwieser Weinstube schließt nach 57 Jahren

Sie ist urig, mit vielen kleinen und großen Unikaten, die Sitzbänke laden zum Verweilen ein, überall stehen Blumen und Pflanzen und die Fenster sind bunt mit Motiven zum Thema Wein geschmückt, passend zum Thema begrüßt die Weinstube Kernler in Krauchenwies auch heute noch ihre Gäste. Zumindest bis jetzt.

Das Ehepaar hat sich dazu entschlossen, die Wirtschaft nicht mehr weiter zu betreiben. Wer denkt, mit über 80 Jahren sei das eine normale Entscheidung, der irrt.

Im Gespräch verdeutlichen Josef und Rosemarie Kernler, wie viel Leidenschaft sie immer noch für die Weinstube übrig haben.

Mit einem Wunsch hat alles begonnen

„Aus gesundheitlichen Gründen müssen wir schließen“, sagen beide. Kernler hatte erst vor einigen Wochen eine Gehirnblutung. Er hat sich wieder zurück gekämpft und kann nach der Reha wieder gehen und sprechen, doch die Arbeit im Lokal schaffen er und seine Frau nicht mehr.

Ein weiterer Grund ist die Pandemie mit ihren Hygienemaßnahmen, die für eine gewisse Zeit keinerlei Gastronomiebetrieb mehr zuließen. Nach 57 Jahren nimmt das Ehepaar Kernler daher Abschied von ihrem Lokal und den Stammgästen.

Die Geschichte der Weinstube beginnt mit dem Wunsch von Kernler, Kellermeister und Küfer zu werden und diese Kenntnisse in das künftige Lokal einzubringen. Im Jahr 1965 war das Haus, in dem die Kernlers wohnen, fertig und bot neben einem Lebensraum vor allem auch Platz für die Weinstube, die am 22. Mai eröffnete.

Die Fenster sind mit Motiven gespickt, die sich um die Weinherstellung drehen. (Foto: Anne Laaß)

„Damals gab es zehn Gaststätten in Krauchenwies“, erinnert sich Kernler. Doch das Lokal mit dem urigen Charme sei dennoch gut angenommen geworden, und so gibt die Wirtschaft bis heute. Es sei ein Risiko gewesen, der Weinverkauf zum Beispiel wurde nicht so angenommen, dafür wurde der Raum nebenan schlicht für die Gäste geöffnet.

Auf die Frage, welche Höhepunkte es in den vergangenen 57 Jahre in der Weinstube gab, erwidert Rosemarie Kernler: „Es waren alles Höhepunkte.“

Für sie und ihren Mann seien die Menschen wichtig gewesen, die Kontakte, die daraus entstanden sind und das Gefühl, dass sich die Gäste einfach wohlgefühlt, das Lokal als Wohnzimmer angesehen haben und „so Seelenfreude geteilt wurde“, beschreibt es die 82-Jährige.

Viel Verständnis für die Entscheidung

Ihre Augen leuchten dabei, ihr Mann nickt zustimmend und die beiden erzählen Geschichten über ein paar der Menschen, die jahrelang zu den Gästen zählten.

Auf die Nachricht hin, dass die Weinstube schließe, seien viele traurig gewesen, aber vor allem habe es jeder verstanden, so Rosemarie Kernler.

Der Wein und die Wirtschaft sind sein Himmelsreich gewesen. Rosemarie Kernler

Sie war in der Küche aktiv, hat die Gäste verköstigt und auch den einen oder anderen lustigen Spruch gebracht, sagt sie über sich selbst.

Das ist das Küfer Meisterstück von Josef Kernler, es hängt in der Krauchenwieser Weinstube. (Foto: Anne Laaß)

Ihr Mann habe ausgeschenkt, geplaudert und immer einen Draht zu den Menschen gehabt. Den hatte er auch zu Kollegen aus seiner Zeit bei der Weingärtnerzentralgenossenschaft in Stuttgart.

Ein Schwarzriesling als Favorit

Daher habe es in Krauchenwies immer Qualitätswein gegeben – aus Deutschland, vorwiegend von der Lauffener Genossenschaft, die auch Kernlers Lieblingswein, einen Schwarzriesling, herstellen.

Außerdem gab er Seminare, bei dem Interessierte mehr über Wein erfuhren.

Dieses Glas ist das Markenzeichen von Josef Kernler. (Foto: Anne Laaß)

„Der Wein und die Wirtschaft sind sein Himmelsreich gewesen“, fasst es Rosemarie Kernler zusammen. Das gelte aber auch für sie, die Seele der Wirtschaft. Und beide seien für die Gäste dankbar, die sie über die Jahre hinweg bewirtet haben.

Ein kleines Glas, das die Aufschrift Weinsepp trägt, ist Kernlers Markenzeichen, wie er sagt. „Ich bin der Weinsepp“, so der 87-Jährige mit einem Augenzwinkern. Das Glas erhebt er für das abschließende Foto in der Wohnzimmeratmosphäre der Weinstube für ein vorerst letztes Pressefoto.