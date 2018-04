Krauchenwieser Senioreneinrichtung wird doch nicht gebaut

Paukenschlag: Der Sozialdienstleister Vinzenz von Paul (VvP) hat vom Bau einer Pflegeeinrichtung in der Krauchenwieser Ortsmitte Abstand genommen. Während in der Krauchenwieser Ortsmitte kein Stein mehr auf dem anderen liegt und der ehrgeizige Name „Prinzenpalais“ sich schon fest im Sprachgebrauch eingebürgert hat, kommt nun die Nachricht, dass VvP sich zurückzieht.

Gemunkelt wurde schon seit längerer Zeit, dass sich bei VvP ein Sinneswandel eingestellt habe. Offiziell hat Bürgermeister Jochen Spieß am gestrigen Freitag auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung bestätigt, dass das Projekt einer Pflegeeinrichtung nicht zustande kommt. Spieß stellte in einem Gespräch mit der SZ klar, dass sowohl die Gemeinde als auch der Investor Marquardt das Projekt „Prinzenpalais“ auf jeden Fall durchziehen wollen. Spieß seinerseits bedauert die neue Entwicklung : In einer Absichtserklärung hätten sich sowohl die Unternehmen VvP als auch Marquardt der Fortsetzung des Projekts gegenseitig versichert. Es habe aber nicht lange gedauert, bis VvP in Gesprächen eine eher zögerliche Haltung zum gemeinsamen Projekt eingenommen hätte. Unter anderem sei man sowohl bei der Anzahl von Parkplätzen, ober- und unterirdisch, als auch bei baurechtlichen Fragen nicht einig gewesen. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ sprach Ursula Niemczewski von VvP im August vergangenen Jahres noch von „Verzögerungen und noch nicht ganz abgeschlossenen Planungen“.

Für Spieß schien noch im Januar eine Realisierung des Projekts möglich. Sowohl für ihn als auch für den stets eng eingebundenen Gemeinderat stand bei allen Gesprächen der Aspekt der Nachhaltigkeit einer auf Jahrzehnte ortsbildprägenden Gestaltung des Areals als unverrückbar fest. Es sollten daher keine baulichen Tatsachen geschaffen werden, die den Anforderungen späterer Jahre nicht gerecht werden könnten. Hier entwickelten sich zunehmend Meinungsverschiedenheiten, die bereits Ende vergangenen Jahres ein Abrücken vom Projekt durch VvP erkennen ließen.

Spieß kennt die Hintergründe für den strategischen Schwenk des Dienstleisters nicht. Sollten sie finanzieller Art sein, dann könne die Gemeinde bei den durch sie erworbenen Grundstücken kein Entgegenkommen zeigen. Spieß wirkt im Gespräch alles andere als entmutigt. „Von Seiten der Gemeinde werden wir das Projekt mit Marquardt weiterverfolgen.“ Es gelte jetzt aber bereits, einen Plan B oder C im Auge zu haben. „Marquardt wird uns Anfang Mai seine weitere Vorgehensweise erläutern,“ sagt er. Wenn das passiert ist, will Spieß die Öffentlichkeit über den aktuellen Stand unterrichten. Einfluss auf die Abbruchmaßnahmen habe der Sinneswandel bei VvP nie gehabt, meint Spieß. „Da sind wir wegen der durch Zuschüsse subventionierten Maßnahmen im Sanierungsgebiet an Termine gebunden.“

Der Bauunternehmer ist von Vinzenz von Paul enttäuscht

Unternehmer Joachim Marquardt zeigt sich in einem Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ von VvP sehr enttäuscht. Für ihn war die Absichtserklärung zwischen ihm und dem Geschäftsführer von Vinzenz von Paul, Jörg Allgayer, mehr als ein Handschlag. „Wir sind beide Vollkaufleute und Allgayer muss wissen, was er da tut, und muss die Verantwortung kennen. Schließlich dient eine Absichtserklärung dazu, die Dinge verbindlich abzusichern.“ Man habe über ein Jahr mit VvP gemeinsam geplant und habe trotz wechselnder Verantwortlicher bei VvP die Planung vollständig an deren Vorstellungen angepasst. Von allen Beteiligten wurde die Planung in den höchsten Tönen gelobt, sagt Marquardt.

„Vor Weihnachten kam dann die Absage ohne Angabe von Gründen, die wir so nicht akzeptiert haben.“ Die Aussage von VvP sei, dass sich die Strategie im Unternehmen geändert habe und man das akzeptieren müsse: „Das geht so eigentlich nicht“, sagt Marquardt. Für die Anwälte des Unternehmens sei das nicht akzeptabel, so Marquardt. „Wir gehen jetzt wieder zurück auf Null und werden gemeinsam mit der Gemeinde eine Lösung finden“, so der Unternehmer. „In 25 Jahren habe ich noch nie erlebt, dass man sich auf eine Absichtserklärung eines Geschäftspartners nicht verlassen kann.“ Die Geschäftsführung von Vinzenz von Paul war am Freitag nicht für eine Stellungnahme erreichbar.