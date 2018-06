Krauchenwieser Senioren vermissen Ruhebänke

Die ackerbaulich genutzten Flächen im Süden von Krauchenwies sind von einem dichten Wegenetz durchzogen. Diente es früher vornehmlich dem landwirtschaftlichen Verkehr, wird es seit Jahren auch von Spaziergängern, Radfahrern und Joggern gerne genutzt. Die Anlage der Wohngebiete Oberer Berg und Steinert hat die etwa zwei Quadratkilometer umfassenden Feldfluren und den anschließenden Wald ganzjährig zu einem echten Erholungsgebiet gemacht. Bei Föhnlagen sind die Bergspitzen der Alpen gerade noch zu erkennen und der Blick nach Norden reicht bis zu den Höhen der Zwiefalter Alb hinein.

Auch bei Senioren aus den Wohngebieten sind die beliebig ausdehnbaren Wegstrecken besonders beliebt. Frida Merk wohnt seit zehn Jahren in Krauchenwies und macht jeden Tag dort ihre Runde. „Ich komme aus der Landwirtschaft. Und da zieht es mich auch im Alter einfach dorthin, wo ich den Großteil meines Lebens verbracht habe: auf die Felder und Fluren. Zu sehen was gesät wird, wie es wächst, wie das Wetter sich auf die Frucht auswirkt. Das hat uns in der Landwirtschaft immer bewegt und so ist das heute noch bei mir. Ich würde gerne auch etwas größere Runden laufen, aber da fehlt einfach die eine oder andere Bank.“ Das sehen auch andere Seniorinnen so. „Ich hatte mal selber eine Bank aufgestellt“, sagt eine. „Aber die ist irgendwann mal verschwunden. Zuerst stand sie am Waldrand. Da hat sie damals jemand weggeräumt. Unter einem Strommasten wurde sie akzeptiert, ist dann aber auch wieder verschwunden.“

Das Problem, dass die Äcker meist bis nahe an die Wege reichen und Landwirte nicht gerne sehen, wenn sie mit den Geräten Kurven fahren müssen, scheint aber lösbar zu sein. Ganz pragmatisch klingen zwei Vorschläge von Landwirt Hermann Kern. „ Da findet man ganz sicher Plätzchen. Außerdem könnte man doch auch zwei Rohre in einen Graben legen und die mit Erde abdecken. Fertig ist der Platz für die Bank.“

„Das hört sich gut an“, meint Bürgermeister Jochen Spieß zu dem Vorschlag. Die Realisierung sei, weil auch bei Gräben wasserrechtliche Bestimmungen greifen, quasi nicht umsetzbar. Im Hinterkopf habe er das Thema auch schon gehabt, nur „angesprochen hat mich noch niemand“. Jetzt will er sich dafür einsetzen, dass hier eine rasche Lösung greift.