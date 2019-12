Krauchenwieser Senioren feiern Advent

Seit über 50 Jahren lädt die Gemeinde Krauchenwies am ersten Advent Senioren zur Weihnachtsfeier ein. Und auch in diesem Jahre konnte Bürgermeister Jochen Spieß eine große Anzahl an Bürger in der Gemeindehalle begrüßen. Gleich zu Beginn bedankte er sich bei der Seniorengemeinschaft Krauchenwies, speziell bei den Familien Bock, Röbbel und Schubert für die Mitorganisation der Veranstaltung und bei der Katholischen Frauengemeinschaft Krauchenwies für die Bewirtung und Dekoration der Halle. „Ihr seid Gold wert“, lobte Spieß er ihre Arbeit.

Traditionell bekommen die älteste und der älteste Teilnehmer der Feier einen Geschenkkorb. Dies waren dieses Jahr Frieda Falch und Anton Gmeiner. Ebenso wurden drei weitere Geschenkkörbe verlost. Besonderes Losglück hatte hier das Ehepaar Christa und Siegfried Lange. Sie gewannen gleich zwei Körbe. Der dritte Korb ging an Nina Thomas, die erst vor kurzem mit ihrem Mann nach Krauchenwies gezogen ist. Die Krauchenwieser Hausmusik, bestehend aus den fünf Blechmusikern Jan Brucker, Ottmar Gmeiner und den Brüder Anton, Dagobert und Sigfried Ruprecht, umrahmten musikalisch die Veranstaltung. Anton Gmeiner trug das Weihnachtsgedicht von Joseph von Eichendorff vor. Auch musikalisch hatte er mehrere Auftritte. Mit ihren Tänzen begeisterte die Volkstanzgruppe Bittelschieß, die zudem noch zusätzliche Informationen zu Tracht und Tänzen gab.

Ehrenbürger und ehemaliger Bürgermeister, Heinz Schöllhammer, bedankte sich im Namen aller Senioren bei der Gemeinde für die Einladung. Für ihn sei ein historischer Tag, denn vor rund 45 Jahren war die Gemeindereform. „Es war eine schwierige Zeit aus sechs selbständigen Gemeinden ein Gemeinde Krauchenwies zu machen“, stellte er fest. Dass Bittelschießer vor Krauchenwieser Senioren auftreten wäre damals unvorstellbar gewesen. Für ihn sei das heute ein besonderes Erlebnis. Mit dem gemeinsamen Singen zahlreicher Weihnachtslieder endete die Feier.