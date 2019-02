Krauchenwieser Ortsmitte bekommt Kreisel und Buswendeplatz

„Es bringt ja nichts, lange drum herum zu reden“ – mit diesen Worten hat Bürgermeister Jochen Spieß bei der Bürgerversammlung am Dienstagabend in der gut gefüllten Waldhornhalle seinen Plan B für die Krauchenwieser Ortsmitte enthüllt. Auf der Leinwand kam ein Plan zum Vorschein, der die Verkehrssituation in der Krauchenwieser Ortsmitte deutlich verbessern sollte: Auf dem Prinzenpalais-Gelände sollen demnach ein Buswendeplatz mit drei Haltebuchten, zahlreiche Parkplätze für Autos sowie Grünflächen entstehen. Für die Kreuzung der B 311 mit der Habsthaler Straße ist darin der Bau eines Kreisverkehrs vorgesehen, der nach Spieß’ Einschätzung das Stauproblem auf die abknickende Vorfahrtsstraße deutlich entschärfen sollte.

Sowohl der Buswendeplatz als auch der Kreisverkehr sollen laut Spieß auch für Zieharmonikabusse passierbar sein, von denen es in der Region bisher jedoch nicht allzuviele gibt. Das Konzept sei noch nicht final, betonte Spieß, „wir stehen noch am Anfang“. Beispielsweise denke der Gemeinderat auch darüber nach, Fahrradstellplätze oder sogar eine E-Bike-Ladestation bereitzustellen.

Als deutlichen finanziellen Vorteil für die Gemeinde sieht der Bürgermeister den Umstand, dass die Gemeinde mit dieser Form der Ortekernsanierung alle Fördergelder behalten darf, die sie im Falle eines Verkaufs des Geländes an einen Investor wieder zurückzahlen hätte müssen. Laut Spieß handelt es sich dabei um einen Betrag von rund 150 000 Euro.

Bürger reagieren gelassen

Verständlicherweise hatten die Bürger viele Fragen, nahmen die vorgestellten Planungen aber überwiegend positiv auf. Eine Anwohnerin wollte wissen, wo die Kunden des Backhauses Mahl künftig parken werden. „Vorraussichtlich auch gegenüber auf dem neuen Parkplatz“, antwortete Spieß. Ob man auch plane, das „Alte Haus“, die ehemalige Gaststätte „Goldener Adler“, an der Kreuzung auch abzureißen, interessierte einen anderen Bürger. Das sei wegen des denkmalgeschützten Auslegers schwierig, antwortete Spieß, schloss die Möglichkeit jedoch nicht entgültig aus.

Eine Bürgerin wollte wissen, ob es die Gemeinde nach dem Scheitern des altersgerechten Wohnprojektes „Prinzenpalais“ an selber Stelle nun völlig aufgegeben habe, seniorengerechten Wohnraum im Ortskern zu schaffen. „Meines Wissens hielt sich die Enttäuschung über das Scheitern des Projektes bei den Bürgern in Grenzen“, antwortete Spieß. Schließlich sei das Projekt an mangelndem Interesse gescheitert. „Wäre das Interesse größer gewesen, dann würden wir jetzt bauen“, sagte er. Gleichwohl stünden weitere Flächen im Krauchenwieser Ortskern für den Bau altersgerechten Wohnraums zur Disposition, so beispielsweise die Häuser Nummer vier und fünf in der Alten Menger Straße. Da der Seniorenheimbetreiber Vinzenz von Paul nach einer Bestandsprüfung jedoch zu dem Schluss gekommen sei, dass er das Seniorenheim in Krauchenwies weiterbetreiben wolle, sehe er dafür keinen dringlichen Bedarf.

Auf Nachfrage erklärte der Bürgermeister der „Schwäbischen Zeitung“, dass mit dem Bau nicht vor 2021, womöglich auch nicht vor 2022 begonnen werden könne. „Ich kann dazu wirklich keine seriöse Aussage machen“, sagte Spieß. Zwar als Plan B, aber nicht als Abstieg, sieht der Bürgermeister die nun vorgestellten Pläne zur Neugestaltung der Krauchenwieser Ortsmitte: „Es hat sich einfach eine andere Situation ergeben und wir haben dafür eine angemessene Lösung gefunden“, sagt er.

Auf die Frage eines Bürgers, was die Gemeinde mit dem Gelände machen wolle, wenn auch dieser Plan nicht aufgehe, antwortete Spieß salopp: „Sie alle kennen Hans Liehner. Der meinte, man könne das dann doch gleich mit dem Hochwasserschutz verknüpfen und einfach ein großes Loch graben“, scherzte Spieß. Etwas besseres falle ihm dann auch nicht mehr ein.