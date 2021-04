Krauchenwieser Landjugend wählt digital

Bedingt durch die Corona-Pandemie geht die Vereinswelt schon ins zweite Jahr ohne analoge Hauptversammlungen. Das hat zur Folge, dass auch die Wahlen immer wieder verschoben werden. Die Vorstände fragen sich daher, ist das vereinsrechtlich noch zulässig?

Eine Lösung ist das Internet-Tool „votesUP“. Dabei handelt es sich um ein Werkzeug, das bei einer virtuellen Hauptversammlung eingesetzt werden kann – datenschutz- und vereinsrechtlich gibt es keine Beanstandungen. Benötigt wird ein internetfähiges Gerät und ein aktueller Browser wie Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, oder Google Chrome. Der oder die Vereinsvorsitzende legt bei Votes-Up eine Veranstaltung mit einem Zugang, einer sogenannten Event-ID an und bekommt per E-Mail ein Bestätigungslink. Dann legt der Berechtigte die Versammlung an den Verein angepasst an. Mit dem Tool kann dann offen oder geheim gewählt werden. Zudem lassen sich damit unter anderem auch Protokolle, Redelisten und Tagesordnungen anlegen und bearbeiten. Jetzt bekommen alle Wahlberechtigten einen Zugang. Auch Gäste erhalten einen (separaten) Zugang.

Ohne selbst zu wählen, können sie so die Abstimmung und die anderen Punkte direkt mit verfolgen. Bei der Versammlung werden die einzelnen Wahldurchgänge aufgerufen und ein beliebiges Zeitfenster geöffnet. Automatisch steht das Wahlergebnis fest, wenn die Zeit abgelaufen ist. Oft sind die Wahlvorschläge schon auf den Wahllisten vorbereitet. Wenn aus der Versammlung ein weiterer Vorschlag kommt, kann die Listen während der Versammlung vom Berechtigten abgeändert werden.

Bei bis zu 50 Teilnehmern ist das Tool kostenlos. Bei mehr Teilnehmern kann mit dem Hersteller verhandelt werden. Zahlreiche Dachverbände haben schon spezielle Verträge für ihre Vereine abgeschlossen. Versammlungen bis 400 Teilnehmer seien schon praktiziert worden, laut Hersteller sind sogar bis 600 Personen möglich. Bei dem Hersteller handelt es sich um ein kleines Team mit Postadresse in Berlin.

Das Werkzeug ersetzt dennoch nicht die Videokonferenz über Anbieter wie Zoom oder Teams. Allerdings hilft es, die Wahlen vereinsrechtlich abzuhalten, wie die jüngste Hauptversammlung der Landjugend Krauchenwies zeigte (die SZ berichtete). Damit war es einer der ersten Vereine in der Region, der auf eine solche Alternative zurückgriff.